前記録保持者クローゼ氏、W杯最多得点記録更新のメッシを祝福「史上最高のサッカー選手!」「おめでとう、チャンピオン!」

前記録保持者クローゼ氏、W杯最多得点記録更新のメッシを祝福「史上最高のサッカー選手!」「おめでとう、チャンピオン!」