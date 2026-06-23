バックフェースを見るドリルで“つかまる”フェースコントロールを覚える

ゴルフ上達は間をあけず継続することが大事！「忙しくて練習場に行く時間がない人でも、毎日少しずつ短時間でスイングをよくするドリルはたくさんありますよ」という大西晃次コーチが、ゴルフを日常化するためのアイデア練習法を伝授する。

自然なボールのつかまりを生む

「バックフェース」ドリル

「バックフェース（アイアンヘッドの裏側）を見る練習は、フェースの開きを抑えながら自然につかまったボールを打つ感覚を身につけるために有効なドリルです」（大西）。

切り返しからダウンスイングで、アイアンヘッドの背中（裏側）がつねに目視できるように振り下ろすと、フェースが早めに閉じていくので、オープンな状態が抑えられ、インパクトでスクエアに戻しやすくなる。

ポイントは、フェースは手で返すのではなく、体の回転で自然にスクエアな向きに戻す。すると、振り遅れやスライスを防げるだけでなく、厚みのある力強いインパクトも手に入れられる。

ヘッドの裏側でボールを覆うイメージ

つねにバックフェースが見えるようにヘッドを操作する。視認したバックフェースでボールを覆うイメージでインパクトするとボールのつかまりがよくなる

フェース面が見えるとボールはつかまらない

フェース面が見えるように振り下ろしてみると、手元が先行しすぎた振り遅れの形になるのがわかる。スライスが止まらない人は、こうなっていないか要チェック

「手だけドリル」で動きの本質を理解しよう

バックフェースを見るドリルで“見えない”人は「クラブを持たずに手だけで動きを確認すれば原因と解決法がわかります」と大西。まずは、右手だけでクラブを持ったようなアドレスをとる。

次に、手の甲が見えるように手首を背屈させる。手のひらが目標を向いた状態は×。「手のひらをフェース面に見立てて振ると、スイング中に開きやすくなってしまうんですよね」（大西）。

このアドレス（〇写真）から、手首の角度を変えず、目視しながらバックスイング→インパクト→フォローまで動かしてみる。

スイング中のフェース向きが体の回転と完璧に同調する感覚が得られるが、これがプロの“フェース使い”で体を回すだけでナイスショットが打てる。クラブを持ったときは、前述したバックフェースがきちんと見えるスイングにもなる。

目で確認して体で覚える

トップ・インパクト・フォローと手の甲（＝バックフェース）の向きを確認しながらシャドースイングを行なう。手首の角度が崩れるとフェースが必要以上に開閉してしまう、背屈させた右手首をキープし続けると自然にスクエアに戻せる、この違いがはっきりわかる

始動の際にも手の向きをチェック

手の向きは始動の際にもチェック。右手はグリップの形を作り、始動直後に手のひら側が見えてしまうのは×。体の回転でクラブを動かしはじめていれば、手のひらは見えない（○）

いかがでしたか？ ぜひ、レッスンを参考にして、練習してみてください。

レッスン＝大西晃次

●おおにし・こうじ／埼玉県出身。30歳でプロテスト合格を果たす。プロとしては遅咲きゆえに一般ゴルファーがもつ苦労も熟知しており、上達のためのアイデアを豊富にもっていて、スイングを劇的に変化させるレッスンに定評がある。Instagramでのレッスン動画も配信中。

構成＝岡田豪太

写真＝田中宏幸

協力＝松原ゴルフガーデン