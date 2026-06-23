元広島・西田氏の転機となった山本浩二監督就任

チャンスをつかんだ。元広島外野手の西田真二氏（野球評論家、香川オリーブガイナーズアドバイザー）は、1989年シーズンからの山本浩二監督体制下で飛躍した。それまでは代打中心の起用だったのが、先発出場が増加。結果も出し、1990年はプロ8年目にして初めて開幕スタメンで起用された。そんな中、巨人戦では特別な“アクション”も起こしていたという。「当時はBS（デジタル）放送もなかったし、テレビは巨人戦が中心だったからね」と言って笑みをこぼした。

法大の先輩でもある山本監督の下で、西田氏はスタメンでも力を存分に発揮した。前年（1988年）秋季キャンプで「トラ（西田氏の愛称）！ （スタメンの）チャンスをやるから頑張ってみろ！」とゲキを飛ばされてやる気になった。ハードな練習を積み重ね、課題だった守備力向上にも取り組んだ。開幕の阪神戦（4月8日、広島）こそ代打だったが、4月12日の大洋戦（横浜）では、偵察要員・白武佳久投手を経て“実質スタメン”といえる5番左翼で起用されると、3打数3安打と活躍した。

4月15日の巨人戦（東京ドーム）でも4打数3安打1打点。先発出場した2試合連続で猛打賞をマークし、以降はスタメン起用が中心となった。4月22日の中日戦（広島）では小野和幸投手から1号3ラン。チームは4月17日から29日まで10連勝を記録したが、その間、西田氏が欠場したのは1試合だけだった。

「浩二さんは状態のいい選手を使っていたんじゃないかな。あまり固定していなかったような気がする。でもね、不思議なんだけど、スタメンの時のことは、あまり覚えていないんですよねぇ。やっぱり集中していなかったのかな」と笑うが、結果を出したことでスタメンは増えていった。6番右翼で出場した9月9日の巨人戦（広島）では、0-0の9回裏に先発の斎藤雅樹投手からサヨナラアーチをかっ飛ばした。

10月1日の阪神戦（甲子園）では代打で本塁打。「それはよく覚えている。甲子園のバックスクリーンに打ったと思う。で、10万円をもらったんじゃなかったかな。やっぱりね、代打で打った方が印象に残っているんですよ」と話したが、その存在感は増すばかり。1989年、チームは貯金22ながら2位に終わったが、西田氏の成績は82試合で200打数71安打の打率.355、9本塁打、27打点。まさに自力で“新境地”を切り開いた。

巨人戦で忘れぬ“敬遠球”…TV中継が捉えた西田氏の転倒

翌年のプロ8年目は、4月7日の開幕・阪神戦（広島）に6番右翼で出場。初の開幕スタメンの座をつかんだ。中西清起投手に完封されて、0-9の大敗だったが3打数1安打。「あの試合はライトの守備で、フライを捕りにいって（一塁手の小早川毅彦内野手と）激突したんだよねぇ」と思わぬ事態にもなったが、大事に至らず、そんなアクシデントも乗り越えて、前年同様に西田氏の躍進は続いた。

特に巨人戦には力が入ったという。「あの当時のテレビ中継は巨人戦が中心だったからね。ジャイアンツとやるときは、できるだけ長くバッターボックスに入るとか、そういうことをやっていましたよ。テレビに映るためにね」と“特別”だったそうだ。「あの頃の人たちはみんな、やっていたんじゃないのかなぁ」と笑いながら振り返ったが、全国ネット中継に自然と気合も入っていたようだ。

「（広島の）金石（昭人投手）が、（巨人のウォーレン・）クロマティ（外野手）に敬遠のボールを打たれて、俺がライトでこけたっていうのもあったけどね」。1990年6月2日の巨人戦（東京ドーム）、1-1の9回裏2死二塁。植田幸弘捕手は立ち上がっていたが、金石が投じた初球の外角高めの“敬遠球”をクロマティが叩いて右越えサヨナラ打。その際、打球を追った西田氏は捕れずに転倒し、それもテレビ中継に……。もちろん、必死にプレーした証し。この先、4番打者を務めるなど、西田氏は一振り稼業時代とは違う姿をどんどん見せていった。（山口真司 / Shinji Yamaguchi）