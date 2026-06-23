◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組第２戦 フランス―イラク（２２日、フィラデルフィア競技場）

前回準優勝で優勝候補のフランス（ＦＩＦＡランク３位）と同５７位イラクによるＷ杯初対決が行われ、前半を１―０で折り返した。

前半１４分、フランス代表通算１００試合目の出場となった主将のＦＷエムバペが、２試合連続となる今大会３点目を利き足とは逆の左足ミドルで決めて先制。Ｗ杯通算得点を１５に伸ばした。それでもイラクは追加点を許さず、同２７分にはＦＷアリ・アルハマディがペナルティーエリア内でヘディング。ゴールを脅かしたものの得点には至らず。前半の終盤から雨が激しく降る中、フランスのリードで前半を終えた。

フランスは初戦でセネガルを３―１で下し、勝ち点３を獲得しており、連勝がかかる。このまま勝利すれば、他会場のノルウェー―セネガル戦の結果次第で決勝トーナメント進出が決まる。

一方のイラクは、１９８６年メキシコ大会以来、１０大会ぶり２度目の出場。初戦はＦＷハーランドを擁するノルウェーに１―４で敗れ、勝ち点０となった。反撃を狙うとともに、各組３位の上位チームにも決勝トーナメント進出の可能性が残されているだけに、出場２度目で初の決勝トーナメント進出へ向けて勝ち点獲得と得失点差を意識した戦いとなる。