次期スカイラインは日産再建後の象徴となるのか

日産が2026年4月に発表した長期ビジョン「モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に」のなかで、今後投入予定の新型車群のティザー映像が公開されました。そのなかでも大きな注目を集めているのが、次期スカイラインとみられるモデルです。

現行スカイライン（13代目／V37型）は2014年の発売から約12年が経過しており、歴代モデルのなかでも異例のロングセラーとなっています。

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長らくフルモデルチェンジが行われていないこともあり、次期型の動向に注目しているファンは少なくありません。

2026年4月に公開されたティザーは、そんな次期スカイラインの方向性を示す重要なヒントになりそうです。

ティザー映像からは、次期スカイラインのデザインに関するいくつかの特徴を読み取ることができます。

まず印象的なのは、未来的なスタイリングとスカイラインらしい伝統的な要素が共存していることです。

フロントまわりは薄型のライトやワイド感を強調した造形が採用されているように見え、日産が2023年10月の「ジャパンモビリティショー」で公開したコンセプトカー「ハイパーフォース」を連想させる先進的な雰囲気をまとっています。

一方で、単に未来的なデザインへ振り切るのではなく、歴代スカイラインとのつながりを感じさせる演出も確認できます。

その代表的な要素が、リアに採用された丸型4灯テールランプです。丸型4灯テールは長年にわたってスカイラインを象徴してきたデザインのひとつであり、歴代「GT-R」やスカイラインファンにとって特別な意味を持つ存在です。

ティザーでもそのシルエットが確認できることから、次期型でもブランドのアイデンティティを大切にしていることがうかがえます。

さらに、映像内では筆記体の「Skyline」ロゴや「S」エンブレムも確認されています。近年は車名ロゴの簡略化が進むなかで、伝統的な筆記体ロゴを継承したことは興味深いポイントです。

新たな時代のモデルでありながら、長年積み重ねてきたスカイラインの歴史やブランド価値を残そうとする意図が感じられます。

こうした要素を総合すると、次期スカイラインは日産が示す未来のデザインと、長年受け継がれてきたスカイラインらしさを融合したモデルになる可能性が高そうです。

単なるヘリテージ路線でもなければ、完全な未来志向でもない。そのバランスこそが次期型の大きなテーマになるのかもしれません。

パワートレインについては現時点で詳細は明らかにされていません。しかし世界的な電動化の流れや日産の事業方針を踏まえると、何らかの電動化技術が採用される可能性は高いと考えられます。

現行モデルのような内燃機関主体の構成から大きく進化し、次世代の電動スポーツセダンとして登場する可能性も十分にありそうです。

また、次期スカイラインを考察するうえで欠かせないのが、日産が進めている商品開発改革です。

近年の日産は開発スピードの向上を重要な経営課題として掲げています。その中心にあるのがAIの活用とアーキテクチャ主導開発です。

設計やシミュレーションのデジタル化を進めることで開発効率を高めるほか、車両の基本構造やソフトウェアを共通化することで、従来よりも短期間で新型車を市場へ投入できる体制づくりを進めています。

これまで自動車業界では新型車の開発に4年から5年程度を要するケースが一般的でした。しかし日産は開発プロセスを抜本的に見直し、開発期間の短縮と商品力向上の両立を目指しています。今後登場する新型車は、こうした改革の成果を示す存在になるとみられています。

そのなかで次期スカイラインは、単なるフルモデルチェンジ車以上の意味を持つモデルになる可能性があります。

スカイラインはこれまでも日産の技術力やブランドイメージを象徴する存在でした。運転支援技術や先進安全技術の導入においても常に先頭を走ってきたモデルであり、日産のフラッグシップとしての役割を担ってきました。

今回の日産の長期ビジョンでは「知能化」が大きなテーマとして掲げられています。ソフトウェアやAIによってクルマの価値を高めていくという考え方は、今後の日産車全体に共通する方向性になるとみられます。

そうしたなかで次期スカイラインは、単なるスポーツセダンではなく、日産の新しい技術や価値観を体現するモデルとして開発されている可能性があります。

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現時点では正式な車名や発売時期、パワートレインなどの詳細は明らかにされていません。しかしティザー映像からは、未来的なデザインと伝統的なスカイラインらしさを両立させようとする開発陣の意図が感じられます。

日産が示した未来像と、長年愛され続けてきたスカイラインの歴史。その両方を背負う次期モデルは、約12年ぶりの全面刷新にとどまらず、日産再建後の新時代を象徴する存在になるのかもしれません。今後明らかになる詳細に期待したいところです。