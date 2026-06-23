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タイパやコスパ、スマートな恋愛がもてはやされるこの時代に、これほどまでに泥臭く、圧倒的な熱量で家族を守ろうとした男がいただろうか。

6月21日（日）に放送された『新婚さんいらっしゃい！』に登場した夫は、爽やかな空手道場の先生。しかし、彼がバツ２のシングルマザーである妻、そして娘を心配する厳格な父という“2つの高い壁”を乗り越え、最高の家族になるまでに放った、驚くべき「決め技」の数々とは？

【TVer】週4回ジャスト5時50分の奇跡！ 妻の父親の心を溶かし、「カニ鍋」で迎えた本当の家族の始まり



決め技①：釣銭袋から出てきた「3000字」のプロポーズ

ふたりの出会いは、夫が指導している空手道場に、妻の長男が体験に訪れたこと。2度の離婚を経験し、シングルマザーとして3人の子どもを必死に育てる妻は、子どもたちに技術だけでなく、礼儀や人としての姿勢を厳しく教える夫の姿に、深く信頼を寄せるようになる。

やがて妻からのアプローチで交際がスタートするが、夫の並外れた生真面目さが露わになったのは、ある日のことだった。

空手の試合の釣銭袋に同封されていたのは、500円玉と一緒に、文字がびっしりと詰まった8枚の原稿用紙。

タイトルは『運命』。

「一緒に過ごす全ての1分1秒が尊くて、幸せに感じさせてくれる。この幸せは絶対に失いたくない」

口先だけでなく、目に見えるカタチとして「4人を一生支える」という重い覚悟を3000字に込めたのだ。



決め技②：厳格な父を落とした「週４回・ジャスト５時50分」

しかし、最大の壁は妻の父だった。

妻と子どもたちも住む実家に、初めて挨拶に訪れた夜のことだ。



子どもたちにせがまれ、宿泊してしまった夫に対し、

「非常識だ。二度と家に入れるな！」

と、妻の父が激怒。

結婚は絶望的かと思われた。

この絶体絶命の状況で、父の心をも溶かした次なる決め技---それは、行動で示す「鉄板のルーティーン」だった。

夫は、日中は造園業の仕事で汗を流し、夕方5時に仕事を終えると、そのまま子どもの道場への送り迎えや自主練を買って出た。驚くべきは、その徹底ぶりだ。

週に4回、1分1秒の狂いもなく午後5時50分ジャストに実家の玄関の前に現れ、門限の10分前には必ず送り届ける。

「大事なお孫さんを責任を持って預かります」という無言のメッセージを、何か月も、寸分の狂いもなく行動で示し続けたのだ。

毎回その姿を見ていた父の胸に、変化が訪れる。

「さすがにすごいヤツや。こいつやったら娘家族を任せられる」。

頑なだった父の心は溶け、やがて

「今度カニ鍋するけど来るか？」

と、夫を家族として迎え入れたのだった。

このエピソードは再現VTRで紹介されたのだが、観覧席では終始無表情の父も出演！ MCの藤井隆が「劇団入ってました？」というほど、当時の親心をナチュラルに好演し、スタジオを沸かせた。

文字で想いを綴り、行動で愛を証明した夫。

一度は閉ざされた重い扉を、ひたむきな誠実さでこじ開けて結ばれた5人の絆は、これからも1分1秒、新しく尊い思い出を刻んでいくはずだ。

『新婚さんいらっしゃい！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列で、毎週日曜ひる0時55分～放送中。

【TVer】空手道場の先生に恋した3児のシングルマザー 妻の父から信頼を得て築いた新しい家族のかたち



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