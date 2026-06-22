

NakamuraEmi

シンガーソングライターのNakamuraEmiが22日、メジャーデビュー10周年の第2弾となる新曲「今夜cruise」を7月7日にリリースすることが決定し、合わせてジャケット写真も公開された。

6月24日のレギュラーラジオ・FMヨコハマ『YOKOHAMA RADIO APARTMENT「ふらっと、道草」』にて初オンエアされることも決定した。

昨年4月からスタートしたレギュラーラジオの中でリスナーからの色々な人生を聞いてたどり着いた楽曲となっており、ジャケット写真でも横浜の夜景の写真が使われている。

リリース日には毎年恒例のイベント『 NakamuraEmi COTTON CLUB「七夕はここで。〜2026〜」』がCOTTON CLUBにて開催される。

なお、この公演は既にソールドアウトとなっている。

＜セルフライナーノーツ＞

恋愛の曲のようで、違うような。去年からラジオが始まり色々な方の人生を聞いて辿りついた曲です。

人によって恋愛の価値観が全然違うのが面白く、私はどうかなと思った時に、恋人・友達・家族・推し・仕事、大事な存在があるだけで幸せだわ〜と思っています。

「大事な人がハッピーなら最高」綺麗事のようだけど本当にそう思うようになりました。

沢山の別れが大事なことも気づかせてくれてるのかもしれないです。

ちなみに最近タロット占いで仕事運は花丸、恋愛は死神カードがでました。

あなたの大事なクルーズ時間にご一緒できる曲になれたら嬉しいです。