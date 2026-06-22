今年１月の第１０２回箱根駅伝の５区で驚異的な区間新記録をマークし、青学大の３連続９度目の優勝に貢献した「シン・山の神」黒田朝日（２２）＝ＧＭＯインターネットグループ＝は２２日、サッカー北中米Ｗ杯で快進撃を続ける日本代表チームに感銘を受けたことを明かした。

「小学生の時、僕はサッカーをやっていました。左利きなので左サイドバックでした。サッカーより陸上の方が向いていると思ったので、高校（岡山・玉野光南）から陸上に専念しましたが、今でもサッカーを見ることは大好きです。昨日（２１日）も、練習を午前中に終えた後、もちろん、チュニジア戦を見ました。感動しました。スポーツは人に力を与える力があると感じました。僕も、そのようなアスリートになりたい、と思いました」と黒田は実感を込めて話した。

この日は練習がオフ。千葉県内で行われたイベントに参加し、元日本代表ＤＦで、現在は日本フットボールリーグ（ＪＦＬ）ブリオベッカ浦安・市川の都並敏史監督（６４）と対面。左サイドバックのサッカー少年だった黒田は、国際Ａマッチ７８試合出場を誇り、日本サッカー史に残る左サイドバックの都並監督とスポーツ談議で盛り上がった。

黒田は箱根駅伝５区の約１か月後の別府大分毎日マラソン（２月１日）に出場。２時間７分３秒で日本人２位の３位と踏ん張り、ＭＧＣ（２８年ロス五輪マラソン日本代表選考会、２７年１０月３日、名古屋）の出場権を獲得した。その後、疲労などのため、レースから遠ざかっているが、現在は順調に練習を重ねている。青学大を卒業後も母校を練習拠点として、原晋監督（５９）の指導を受けている黒田は「今年も夏合宿は青学大と一緒に走り込んで、秋には記録会に出場予定です。東日本実業団駅伝（１１月１５日）にはしっかりと仕上げます。ニューイヤー駅伝（全日本実業団駅伝、来年１月１日）ではピークを持っていって連覇に貢献したい」と、今後の見通しを明かした。

練習の状況次第では、来年１０月のＭＧＣの前にマラソンを一本、走ることも視野に入れている。「一番の目標はＭＧＣで勝ち、ロス五輪に出場することです」ときっぱり話す。

黒田のマラソン自己ベストは、昨年２月の大阪でマークした２時間６分５秒（日本学生記録）。今年４月のロンドンではセバスチャン・サウェ（ケニア）が大台を突破する１時間５９分３０秒の世界新記録をマークした。「タイムのスピード勝負では世界と戦うことは難しいですけど、夏マラソンの五輪や世界陸上では世界と勝負するチャンスがあると思っています」と黒田は前向きに話す。

夏を越え、秋のロードシーズンから黒田朝日がレースに帰ってくる。

〇…黒田朝日は、今も指導を受ける原監督が自転車で転倒し、右足首を骨折したことについて「心配しましたけど、電話で話したら、とても元気そうだったので安心しました」と話した。その上で「僕も含めて学生も自転車に乗ることはあるので、十分に気をつけたい」と表情を引き締めた。