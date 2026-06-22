ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』シリーズで、トム・ハンクスが長年声を務めてきたウッディ。実はこのカウボーイ人形には「ウッディ・プライド（Woody Pride）」というフルネームがあるのだが、ハンクス本人も最近まで知らなかったようだ。

ハンクスは『トイ・ストーリー5』のプロモーションでバズ・ライトイヤー役のティム・アレンと共に英のインタビューに登場。インタビュアーからウッディの名字を知っているかと尋ねられると、「わからない。ザ・シェリフ？（The sheriff=保安官）」と推測。正解は「プライド」で、「ちなみにジェシーのフルネームは、ジェシカ・ジェーン・プライドです」とインタビュワーは補足する。

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これを聞いたバズ・ライトイヤー役のティム・アレンは、ウッディとジェシーはきょうだいなのかと反応。ハンクスは、もし関係があるなら「遠い親戚」にしてほしいと冗談めかして反応した。

この話題について、アレンの方が「聞いたことある」と反応すると、ハンクスは「なんで知ってるの？僕が演じているのに、名字があるなんて知らなかった！」と笑いながら反応した。

「ウッディ・プライド」という名前自体は、決して新たに作られた設定ではない。『トイ・ストーリー3』監督のリー・アンクリッチは、2009年にXで、ウッディの本名が「Woody Pride」であり、第1作『トイ・ストーリー』の開発初期からそう呼ばれていたと明かしていた。映画本編で明言されたことはないものの、長年にわたって一部のファンの間では知られてきたトリビアだったわけだ。

シリーズ最新作『トイ・ストーリー5』では、タブレット〈リリーパッド〉の登場により、ボニーとおもちゃたちの関係が大きく変化。ジェシーはウッディとバズに助けを求め、ボニーの心を取り戻すために立ち上がる。日本では2026年7月3日（金）より劇場公開。

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