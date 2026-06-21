タレントの辺見えみり（49）が21日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。かつてよく共に酒を飲んでいたというお笑いタレントについて語った。

辺見はデビューは女優としてだったが、もともとバラエティー番組が好きで「人が笑って楽しくなるようなことがしたい」と出演したところ「結構呼ばれるようになった。楽しいし」と振り返った。

そうして「ダチョウ倶楽部さんや志村（けん）さんとコントをやらせてもらったりだとかして、そっちに」とバラエティーに本格進出。「気が付いたら、あれ？役者はどこへって。私はどこへ迷い込んでしまったんだって」と冗談めかして笑わせた。

「『熱湯コマーシャル』って熱湯をかけるあれとかもやっていて。ほっかむりとかして、上島竜（兵）ちゃんにいつも鼻毛をこう、出る前に書いてもらって」と回顧し、「プライベートでも一緒に飲んでいて」と続けた。

メンバーは「竜ちゃんと、リーダー（肥後克広）と、私とみたいな」と辺見。「（寺門）ジモンさんは面倒くさいからやめようって。肉の話しかしないからやめようって」と冗談めかして語ると、当時からと言われ「そうです。変わらないです、何も」とほほ笑んだ。