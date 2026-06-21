● 6月23日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<584A> ＬｉＮＫＸ　　　　　　　　東証グロース市場　情報・通信業　
　【事業内容】
　　金融分野を中心とした基幹システムなどのモダナイゼーション事業

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2025年 6月期　　 1373　　　　 336　　　　 336　　　　 227　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】野村證券

　【公募・売り出し】
　　公募18万9100株、売り出し127万8600株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し22万0100株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　790円

　【調達資金の使途】人件費、採用費。

株探ニュース