今週の【新規公開(IPO)銘柄】 ＬｉＮＫＸ
● 6月23日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<584A> ＬｉＮＫＸ 東証グロース市場 情報・通信業
【事業内容】
金融分野を中心とした基幹システムなどのモダナイゼーション事業
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2025年 6月期 1373 336 336 227 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】野村證券
【公募・売り出し】
公募18万9100株、売り出し127万8600株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し22万0100株を実施する。
【公募・売り出し価格】 790円
【調達資金の使途】人件費、採用費。
株探ニュース
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<584A> ＬｉＮＫＸ 東証グロース市場 情報・通信業
【事業内容】
金融分野を中心とした基幹システムなどのモダナイゼーション事業
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2025年 6月期 1373 336 336 227 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】野村證券
【公募・売り出し】
公募18万9100株、売り出し127万8600株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し22万0100株を実施する。
【公募・売り出し価格】 790円
【調達資金の使途】人件費、採用費。
株探ニュース