今週の【新規公開(IPO)銘柄】 ＬｉＮＫＸ 今週の【新規公開(IPO)銘柄】 ＬｉＮＫＸ

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● 6月23日 ――――――――――――――



◆コード 銘柄名 公開市場 業種

<584A> ＬｉＮＫＸ 東証グロース市場 情報・通信業

【事業内容】

金融分野を中心とした基幹システムなどのモダナイゼーション事業



【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当

2025年 6月期 1373 336 336 227 0.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。



【主幹事】野村證券



【公募・売り出し】

公募18万9100株、売り出し127万8600株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し22万0100株を実施する。

【公募・売り出し価格】 790円



【調達資金の使途】人件費、採用費。



株探ニュース