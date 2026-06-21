俳優の本田望結さんが6月20日、自身のインスタグラムを更新。撮影時のオフショット写真を複数枚投稿しました。



【写真を見る】【 本田望結 】 水玉ワンピ ＆ お団子ヘアのオフショット公開 「さらに可愛くなった」「写真集出して」と絶賛の声





投稿には「いっぱい撮ってもらった♪」とコメント。公開された写真では、本田さんは白地に黒い水玉模様のワンピースを着用しています。







衣装は、ウエストが絞られ、ふんわりと広がるスカートや胸元のネクタイが特徴的なデザイン。髪は高い位置でお団子にまとめ、前髪を眉の高さに整えたスタイルです。耳元には大ぶりのフープピアスも覗いています。







撮影はコンクリート調の壁が印象的な室内で行われ、落ち着いた雰囲気の中でのショットとなっています。







両手を広げて前屈みになるチャーミングなポーズや、スカートの裾を持ち上げて優雅にポーズを取る姿、カメラに向けてお茶目に指を立てるカットなど、バリエーション豊かな姿が並んでいます。







この投稿に、「ワンピース良く似合ってて可愛いよ」「さらに、可愛くなった♪」「水玉ワンピかわいい似合うね」「写真集出して貰えれば良いんだけど」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】