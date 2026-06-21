東京都北区の区立滝野川第三小学校で児童ら１１人が重軽傷を負った火災で、火元とみられる校舎４階の音楽準備室から複数の衣類のような物が見つかったことが警視庁滝野川署への取材でわかった。

第三者が侵入した形跡はなく、同署は、室内の電気ストーブから出火した後に燃え移った可能性があるとみている。

同署幹部などによると、音楽室と隣り合う準備室の北東の角部分が特に激しく燃えており、焼け跡に電気ストーブとサーキュレーター数個が置いてあった。ストーブは焼けて原形をとどめておらず、付近の壁のコンセントには何らかのプラグが差し込まれたままだった。サーキュレーターから電気系統のトラブルが起きた痕跡は確認できなかった。

準備室には、廊下側と音楽室側の２か所にドアがあり、廊下側は、内側にシンバルやトランペットなどの楽器が置かれ、人が通れない状況だったという。室内から油性反応は確認されず、焼けた衣類のような物が残っていた。

火災は１９日午前１１時前に発生。音楽室では小学５年生２４人が授業を受けており、４０歳代の女性教員が、隣の準備室内の煙に気付いた。まもなく駆けつけた担任の男性教諭が、準備室の角から火が出ているのを見つけ、消火器を使ったが、消せなかった。

近くの階段の防火シャッターはすでに閉まっており、廊下は煙が充満していた。教諭が１人ずつ児童を抱え、１メートルほどの高さがある音楽室の窓から３階のひさしに下ろすなどし、駆けつけた消防隊員がはしごで救い出した。