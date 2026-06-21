【FIFAワールドカップ2026】チュニジア代表 0−4 日本代表（日本時間6月21日／モンテレイ・スタジアム）

【映像】チュニジアDFが猛抗議した「微妙な接触」（実際の様子）

日本代表のMF鎌田大地が挙げた先制点の場面で、相手DFが見せたファウルを主張するリアクションがSNSで話題になっている。

日本代表は6月21日、FIFAワールドカップ2026のグループF第2節でチュニジア代表と対戦。4分に鎌田の2試合連続ゴールで先制すると、その後はゴールラッシュを展開。FW上田綺世が2得点、MF伊東純也もネットを揺らし、4−0の大勝を収めた。日本にとっては、2010年南アフリカ大会のデンマーク戦（3−1）を上回るワールドカップ最多得点での勝利となり、アジア勢としても大会最大得点差での白星となった。

その口火を切ったのが鎌田のゴールだった。GK鈴木彩艶からDF冨安健洋、鎌田と繋ぎ、右サイドの上田へ展開。クロスは中央の田中碧を経由し、左サイドの中村敬斗へ渡った。

中村は対峙したDFヤン・ヴァレリーを一瞬で縦に抜き去り、ゴール前へ鋭いグラウンダーのクロスを供給。これに鎌田が飛び込み、混戦の中で左足に当たったボールがバックヒールのような形でゴールに吸い込まれた。

この場面で注目を集めたのが、ゴール前の接触プレーだ。クロスのコースにはDFモンタサル・タルビが入っていたが、後方から飛び込んだ鎌田が背中から手をかけて接触する形で、わずかにスペースが生まれた。

倒れたタルビはゴール後に、「押してるぞ！」と主審にジェスチャーで猛アピール。ゴールに関する事象のためVAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）もチェックしたが、判定は変わらずゴールが認められた。

SNSでも多数の反響

このプレーについてSNSでは、「ちゃっかりプッシングで相手のクリアを阻害して押し込むあたりプレミアリーグ味を感じる」「寸前に相手選手を押してた（プッシング）の見逃してくれた」「よくプッシング取られなかったな」「また微妙なプッシングしてる！」などの声が出ていた。

一方で「ファン・ダイクの取り消さんかったんやからコレもね」「オランダ戦で取られてないからな」「まぁVARもチェックしての結果だから」「むしろこれは絶妙なプッシング」「ゴールはゴールだから」といったコメントも出ていた。

この勝利で勝点4まで伸ばした日本代表は、得失点差でオランダ代表に次ぐグループFの2位となり、6月26日の第3節で現在3位のスウェーデン代表と対戦する。一方で2連敗したチュニジア代表は、最終節を前にしてグループステージ敗退が決まっている。

（FIFAワールドカップ2026）

