パリ在住の杏「今年も猛暑です」「約40℃ クーラーなし」 猛暑を過ごす近況を自筆イラストで公開「学校も休校になりました」
3児の母で、フランス・パリと東京で2拠点生活を送り俳優活動を行う杏（40）が20日、自身のインスタグラムを更新。パリで猛暑を迎えていることを報告し、近況を自筆のイラストで伝えた。
【画像6枚】「学校も休校になりました」自筆イラストでパリの“猛暑”を報告した杏
杏は「暑いよーーーーーーーーー!!!!!学校も休校になりました」とのコメントとともに、複数枚のイラストを投稿。「パリ 今年も猛暑です 約40℃ クーラーなし アッパッパ着て床に寝るの図」と汗をかきながら横たわっている自身の姿や、「気仙沼 17℃」「フィンランド タンペレ 22℃」「フィンランド ロヴァニエミ 12℃」などの各地の気温をスマホで眺め、「特に意味はないが行ったことのある場所の涼しい気温を見て思いを馳せる」といったことを行っていることを伝えた。
この投稿にファンからは「お体、ご自愛くださいね」「アンちゃん、こまめな水分補給お願いします」「アッパッパ懐かしい言葉 昭和を感じます どうか熱中症にご注意下さいね」「身体を冷やす食べ物食べてお過ごしくださいね」などの声が寄せられている。
【画像6枚】「学校も休校になりました」自筆イラストでパリの“猛暑”を報告した杏
杏は「暑いよーーーーーーーーー!!!!!学校も休校になりました」とのコメントとともに、複数枚のイラストを投稿。「パリ 今年も猛暑です 約40℃ クーラーなし アッパッパ着て床に寝るの図」と汗をかきながら横たわっている自身の姿や、「気仙沼 17℃」「フィンランド タンペレ 22℃」「フィンランド ロヴァニエミ 12℃」などの各地の気温をスマホで眺め、「特に意味はないが行ったことのある場所の涼しい気温を見て思いを馳せる」といったことを行っていることを伝えた。
この投稿にファンからは「お体、ご自愛くださいね」「アンちゃん、こまめな水分補給お願いします」「アッパッパ懐かしい言葉 昭和を感じます どうか熱中症にご注意下さいね」「身体を冷やす食べ物食べてお過ごしくださいね」などの声が寄せられている。