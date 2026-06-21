「みんながきつい時に動けるのが自分の良さ」攻守で躍動の佐野海舟、最終節スウェーデン戦へ気を緩めず「まだ何も決まっていない」【Ｗ杯】

「みんながきつい時に動けるのが自分の良さ」攻守で躍動の佐野海舟、最終節スウェーデン戦へ気を緩めず「まだ何も決まっていない」【Ｗ杯】