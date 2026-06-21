NHKの『ニャンちゅうワールド放送局』の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが20日にブログを更新。旬の味覚・スイカを楽しんだことを明かしました。



【写真を見る】【 ALS闘病 】声優・津久井教生さん 旬のスイカを楽しむ 「シャキシャキの感触を楽しみました〜」「食べたい気持ちが膨らみます」 【ニャンちゅう】



津久井さんは「旬の果物のスイカの感触を楽しみました〜♪（＾Ｏ＾）」と題してブログを投稿。「妻が小玉スイカを生協で買ってくれました♡」と切り出し、カットした瞬間にスイカの良い香りが広がり、夏の訪れを感じたことを報告しました。

「やはりそのまま食べたい気持ちが膨らみます♡」と綴った津久井さんは、スイカを少しだけ口の中へ。「わぁっスイカだぁ〜 シャキシャキの感触を楽しみました〜」と、堪能した様子を語りました。





その後は奥様にジュースにしてもらったそうで、「わぁ〜甘くって、香りも良くって美味しい〜♡ 口からエネルギーをチャージしました♪（＾Ｏ＾）」と、喜びました。

現在も自宅介護のもと、「視線入力」などを活用して精力的に発信を続けている津久井さん。ブログの読者からは「お口の中で味わえるって本当に嬉しいでしょう」「奥さんの愛情を感じます〜」「旬のものって本当に心身を健康に向かわせるそうですよ」といった温かいコメントが寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】