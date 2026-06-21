チュニジアを圧倒!! 4発快勝で今大会初白星の日本、森保監督「思い切ってパフォーマンスしてくれたことが良かった」
[6.20 北中米W杯F組第2節 チュニジア 0-4 日本]
初戦後に監督が交代したチュニジア代表との一戦。4-0の快勝を収めた日本代表の森保一監督は試合後のフラッシュインタビューで「思い切ってパフォーマンスしてくれたことが良かった」と笑みを見せた。
開始4分でMF鎌田大地が先制点を奪うと、31分にFW上田綺世が追加点。2-0で迎えた後半もMF伊東純也、上田が加点して4-0で快勝した。
「相手がどうしてくるか分からないところでしたが、相手に捉われ過ぎず、自分たちがやることをしっかり準備してくれて、そして思い切ってパフォーマンスしてくれたことが良かった」
そして、選手だけでなく、「選手が思い切ってパフォーマンスを出せたのも、準備の段階でコーチ陣が我々が何をすべきかをしっかり落とし込んでくれた」とスタッフ陣に感謝を示し、さらにサポーターへも感謝の言葉を届けた。
「モンテレイのスタジアムに日本人のサポーターがたくさん来てくれ、試合中も大合唱で勇気づけてくれた。日本からも多くの方々が念を送ってくださって、選手が思い切ってプレーできた。皆さん応援ありがとうございました」
1勝1分けとして2位につける日本は25日の最終節でスウェーデンと対戦する。
初戦後に監督が交代したチュニジア代表との一戦。4-0の快勝を収めた日本代表の森保一監督は試合後のフラッシュインタビューで「思い切ってパフォーマンスしてくれたことが良かった」と笑みを見せた。
開始4分でMF鎌田大地が先制点を奪うと、31分にFW上田綺世が追加点。2-0で迎えた後半もMF伊東純也、上田が加点して4-0で快勝した。
そして、選手だけでなく、「選手が思い切ってパフォーマンスを出せたのも、準備の段階でコーチ陣が我々が何をすべきかをしっかり落とし込んでくれた」とスタッフ陣に感謝を示し、さらにサポーターへも感謝の言葉を届けた。
「モンテレイのスタジアムに日本人のサポーターがたくさん来てくれ、試合中も大合唱で勇気づけてくれた。日本からも多くの方々が念を送ってくださって、選手が思い切ってプレーできた。皆さん応援ありがとうございました」
1勝1分けとして2位につける日本は25日の最終節でスウェーデンと対戦する。