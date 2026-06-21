

毎年8月5日から7日までの3日間、山形市の中心市街地を熱気で包み込む「山形花笠まつり」。毎年8月5日〜7日の3日間、山形市の中心街を熱気に包む東北四大祭りのひとつ「山形花笠まつり」。第64回を迎える2026年は、8月5日(水)・6日(木)・7日(金)の平日3日間の開催となります。

1万人を超える踊り手が魅せる群舞はもちろん、近年は当日誰でも合流できる「飛び入り参加」が大人気。本記事では、2026年の最新パレード日程、「特別桟敷席（有料観覧席）」の購入方法、山形新幹線・在来線でのアクセスまでお届けします。

多彩な踊りが魅せる！山形花笠まつりとは

「山形花笠まつり」過去の開催時の様子

「ヤッショ、マカショ。」という勇ましい掛け声と、心躍る花笠太鼓の音が真夏の夜空に響き渡る山形花笠まつり。華やかに彩られた山車を先頭に、1万人を超える踊り手たちが『花笠音頭』に合わせて躍動感あふれる群舞を繰り広げます。

かつては一糸乱れぬ正調花笠踊りの集団美が最大の見どころでしたが、現在はそのスタイルも多様化しています。華麗な正調女踊り「薫風（くんぷう）最上川」や、勇壮な正調男踊り「蔵王（ざおう）暁光（ぎょうこう）」に加え、花笠踊り発祥の地である尾花沢地方のダイナミックな「笠回し」、そして各団体が趣向を凝らした「創作踊り」など、多彩なパフォーマンスが観客を魅了します。

山形花笠まつりの歴史と歩み

山形花笠まつりイメージ（画像：Pixta）

山形花笠まつりのルーツは、蔵王開山1,250年にあたる昭和38年（1963年）に開催された「蔵王夏まつり」に遡ります。当初は蔵王の観光開発とPRを目的としたイベントの一つ「花笠音頭大パレード」としてスタートしましたが、昭和40年（1965年）からは単独のまつりとして独立しました。

全国的にその名が知られるようになった大きな契機は、昭和45年（1970年）の大阪万博です。日本を代表する民俗芸能として花笠踊りが披露され、知名度が飛躍的に向上しました。平成5年（1993年）以降は、企業中心の参加から学校や愛好会など市民参加型へとシフトし、現在では東北を代表する一大イベントへと成長を遂げています。

アクセス情報と便利な臨時新幹線

山形新幹線「つばさ」E8系（画像：JR東日本）

「山形花笠まつり」の会場は、JR山形駅東口から徒歩約10分。自動車の場合は山形自動車道・山形蔵王ICから山形駅方面へ約10分でアクセスできます。会場付近には約2,000台分の有料駐車場が用意されていますが、当日は大規模な交通規制が敷かれ、周辺道路は大変混雑するため、公共交通機関の利用が圧倒的におすすめ。山形新幹線や在来線を活用して、スムーズに会場入りしましょう。

東北夏祭り周遊の魅力

8月上旬は東北各地で大型祭りが集中するため「お祭りハシゴ旅」が定番となっています。青森のねぶた、秋田の竿燈、仙台の七夕、そして山形の花笠と、効率よく広域周遊を楽しむことが可能です。特に「仙台七夕まつり」の最寄り駅となる仙台駅は、山形駅からJR仙山線で約1.5時間、高速バスなら約1時間10分でアクセスでき、ハシゴしやすいでしょう。

なお、「山形花笠まつり」のパレード終了は21:45頃ですが、JR仙山線は例年、まつり終了に合わせて「仙台行き深夜臨時列車」を運行しています。2026年の臨時列車ダイヤはまだ発表されていませんが、これに乗れば23時台に仙台駅へ到着できます。例年7月上旬に発表される臨時列車ダイヤを確認して計画を立てましょう。

【参考】東京から新幹線で約90分「仙台七夕まつり」完全ガイド！ 歴史から花火大会の楽しみ方、東北3大夏まつりハシゴ旅まで徹底解説(2026年版)（※2026年6月掲載） https://tetsudo-ch.com/13030662.html

特等席で大迫力の演舞を！特別桟敷席のご案内

混雑を避けてゆっくりとパレードを楽しみたい方には、山形市役所前に設置される「特別桟敷席（有料観覧席）」が最適です。6年ぶりに有料観覧席が復活した昨年に引き続き、第64回となる本年も6月1日からチケット販売を開始しています。

受付期間：2026年6月1日(月)〜8月7日(金) ※なくなり次第終了

金額：全席4,000円（税込）パイプイス使用・全席指定

販売席数：3日間（8/5・6・7）とも382席限定

観覧場所：山形市役所前（山形市旅篭町）

入場時間：午後5時以降（交通規制後の準備完了次第）

執筆時点で初日（5日）分は予定枚数終了となっており、大変人気を集めています。確実に見たい人は早めにローソンチケットなどで購入しましょう。なお、観覧席での傘の使用は禁止されているため、雨天に備えてレインコートの準備をお忘れなく。

バリアフリー見学席は7月1日受付開始！

2026年7月1日(水)から、車いす利用者など身体が不自由な人を対象とした「バリアフリー見学席」の受付を開始します。場所は山形市役所前歩道バリアフリー見学席スペースで、まつり期間中の18:00〜19:40 、もしくは19:50〜21:30、各時間先着15名(団体の場合は5名まで)の受付となります。なお、付き添いの人と一緒に来場できますが、付き添いの人は利用者様の後方や近くでの見学となります。

飛び入り参加や関連イベントも楽しみ尽くす

花笠まつりリーフレットより

山形花笠まつりの醍醐味は、なんといっても飛び入り参加です。毎日2回、無料で誰でも参加できるコーナーが用意されています。

1回目（18:10〜18:30）

市役所前での「オープニング花笠輪踊りコーナー」。参加者は簡易花笠（花笠ファン）をもらい、先生の手本を見ながら楽しく踊れます。

2回目（20:30頃〜パレード終了）

パレード最後尾をミス花笠が率いる「飛び入りコーナー」。プラカードを目印に、コース内のどこからでも合流可能です。

さらに、日中からお祭り気分を味わえる「昼の花笠」や、パレードのゴール地点である文翔館議事堂前広場で開催する屋台イベント「やまがた花笠食フェスタin文翔館」など、グルメやステージイベントも充実しています。

山形花笠まつり 開催概要と花笠パレードコースガイド

開催日：毎年8月5日・6日・7日（3日間・日付固定）

時間：18:00〜21:45頃

会場：山形市中心市街地直線コース（十日町・本町・七日町通り〜文翔館前）

踊り手数：約9,800人 / 139団体（※公式発表ベース/※令和6年度実績）

交通規制：17:50〜22:00頃（パレード終了次第規制解除）

天候規制：雨天決行、悪天中止

花笠パレードコースガイド（花笠まつりリーフレットより）

「ヤッショ、マカショ」の力強い掛け声と、夜空に響く太鼓の音。山形駅に降り立った瞬間から、街全体が生き物のような熱気を帯びているのを感じられるはずです。

今年の夏は、東北の熱気と伝統を肌で感じられる山形花笠まつりへ、ぜひ新幹線に乗ってお出かけしてみてください。躍動する踊り手たちと一緒に、忘れられない夏の思い出を作りましょう！

（画像：山形市）

鉄道チャンネル編集部

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