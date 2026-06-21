持ってきたぬいぐるみを頭上に掲げられ、上目遣いで見つめていた猫ちゃんが何かに反応し…？なんとも不思議で可愛らしい姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で27万再生を突破し、「お耳ぴょこ！かわいい♡♡♡」「何に反応したんですか！？w可愛すぎる♡」といった声があがりました。

【動画：『ぬいぐるみを持ってきたネコ』を記念に撮影していたら→『耳』が…まさかの光景】

立派に成長したエトくん♡

Instagramアカウント「@etoile_eto511」に投稿されたのは、サバ白猫の「エト」くんが、ぬいぐるみを持ってきてくれた時の様子をおさめたリールです。

野良猫出身のエトくんは、生後間もない頃に公園にいたところを保護され、縁あって飼い主さんのもとへとやってきた男の子。おうちに来た当初は数時間おきにミルクを飲んでいた頼りない赤ちゃんでしたが、1歳になった今では、すっかり立派な大人へと成長しました。

お耳がぴょこん！

そんなエトくんがある日、ぬいぐるみをくわえて飼い主さんのもとへ持ってきてくれたのだそう。そこで飼い主さんは、記念に動画を撮ることに。エトくんがくわえていたぬいぐるみを受け取り、エトくんの頭上に掲げると、エトくんはお耳を伏せ気味にしながら、上目遣いでぬいぐるみを見つめていたそう。

しかし次の瞬間、エトくんは突然、何かを閃いたかのように、お耳をピンと立てて首を真上へぐいっと伸ばしたのだとか。そのぴょこ耳が可愛らしすぎて、飼い主さんはずっと見ていられるほどだったそう。

何を見ていたの…？

そのままエトくんは、じっとあらぬ方向を見つめていたといいます。しかし、その視線の先にあるのは、なんの変哲もない壁だけ。もしかすると、見えてはいけないものを見てしまったのかもしれないとのことです。

壁をじっと見つめながら、差し出されたぬいぐるみを反射的にカプリとくわえていたエトくん。一体何を見ていたのか、気になってしまいます。

エトくんのまるでアニメのようなお耳の動きに、視聴者からは「一緒に首も伸びて可愛いしちょっと面白い♡♡」「お耳ピョコってなった後申し訳程度にぬいぐるみに噛み付くの可愛い♡」「いきなりなにかに気がついて はっ！って顔も可愛い」「ぴょこ耳も可愛いし、その後の「噛んでいい...？」みたいな表情も可愛い。結論終始かわいいです」「ぴょこ！…カプッって、可愛すぎます」といったコメントがよせられました。

Instagramアカウント「@etoile_eto511」では、赤ちゃん時代のあどけないエトくんの姿から、時々いたずらをしながらのびのびと過ごしている現在の様子まで、その成長をたっぷり楽しむことができます

写真・動画提供：Instagramアカウント「@etoile_eto511」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。