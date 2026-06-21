【W杯2026】「誰?!」→「凄え」“インタビュアー”で登場の俳優に驚きの声 竹内涼真に「圧倒的に上手い」の声
「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本代表は日本時間21日、チュニジアと対戦し、4対0で勝利。日本テレビ系の中継に登場したインタビュアーに驚きの声が寄せられている。
【動画】気合にじむ… W杯「日本vsチュニジア」に登場した竹内涼真
日テレ系スペシャルナビゲーターの俳優・竹内涼真が、アナウンサーさながらに選手たちにインタビュー。試合内容、サッカー知識などを織り交ぜ、選手の言葉をファンに届けた。
SNSでは「インタビュアーかっこいいし顔小さいし背高い（180超えの選手の隣に立ってるのにさらに高い）し誰?!って思ったら竹内涼真（勝男）だった納得」「竹内涼真さんが選手へのインタビュアーしてんのシンプルに凄え」「変なインタビュアーより竹内涼真のインタビューの方が圧倒的に上手い」「俳優であることを表に出さないの、よい！」など、多数の声が寄せられてた。
【動画】気合にじむ… W杯「日本vsチュニジア」に登場した竹内涼真
日テレ系スペシャルナビゲーターの俳優・竹内涼真が、アナウンサーさながらに選手たちにインタビュー。試合内容、サッカー知識などを織り交ぜ、選手の言葉をファンに届けた。
SNSでは「インタビュアーかっこいいし顔小さいし背高い（180超えの選手の隣に立ってるのにさらに高い）し誰?!って思ったら竹内涼真（勝男）だった納得」「竹内涼真さんが選手へのインタビュアーしてんのシンプルに凄え」「変なインタビュアーより竹内涼真のインタビューの方が圧倒的に上手い」「俳優であることを表に出さないの、よい！」など、多数の声が寄せられてた。