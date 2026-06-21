「決定力高すぎる」「上手すぎる」伊東純也の今大会初ゴールに反響「えぐいな」【Ｗ杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループＦ第２節でチュニジア代表とエスタディオ・モンテレイで対戦。４−０で快勝した。
この試合に先発した伊東純也は後半、やや相手ペースになりそうな時に、貴重なゴールを挙げる。
２−０で迎えた69分、田中碧の縦パスを上田がワンタッチでフリック。これに反応した伊東がGKとの１対１を冷静に制し、右足で流し込んだ。
伊東の得点にSNS上では、「決定力高すぎる」「上手すぎる」「最高すぎて声出た」「冷静すぎるだろ」「素晴らしいゴール」「流石の決定力」「えぐいな」といった声が上がった。
伊東は今大会初得点。快速ウインガーのゴールが称賛された。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「上手すぎる」伊東がGKとの１対１を制してゴールに流し込む！
この試合に先発した伊東純也は後半、やや相手ペースになりそうな時に、貴重なゴールを挙げる。
２−０で迎えた69分、田中碧の縦パスを上田がワンタッチでフリック。これに反応した伊東がGKとの１対１を冷静に制し、右足で流し込んだ。
伊東の得点にSNS上では、「決定力高すぎる」「上手すぎる」「最高すぎて声出た」「冷静すぎるだろ」「素晴らしいゴール」「流石の決定力」「えぐいな」といった声が上がった。
伊東は今大会初得点。快速ウインガーのゴールが称賛された。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「上手すぎる」伊東がGKとの１対１を制してゴールに流し込む！