チーム３点目を奪取した伊東。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影）

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　森保一監督が率いる日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループＦ第２節でチュニジア代表とエスタディオ・モンテレイで対戦。４−０で快勝した。
 
　この試合に先発した伊東純也は後半、やや相手ペースになりそうな時に、貴重なゴールを挙げる。

　２−０で迎えた69分、田中碧の縦パスを上田がワンタッチでフリック。これに反応した伊東がGKとの１対１を冷静に制し、右足で流し込んだ。

　伊東の得点にSNS上では、「決定力高すぎる」「上手すぎる」「最高すぎて声出た」「冷静すぎるだろ」「素晴らしいゴール」「流石の決定力」「えぐいな」といった声が上がった。

　伊東は今大会初得点。快速ウインガーのゴールが称賛された。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】「上手すぎる」伊東がGKとの１対１を制してゴールに流し込む！