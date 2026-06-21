日本に流れを引き寄せた値千金の先制弾。チュニジアに快勝できたのは鎌田大地の活躍があってこそ【W杯】
2026年６月20日（日本時間21日）、日本代表が北中米ワールドカップのグループステージ第２戦でチュニジアと対戦した。３-４-２-１システムのシャドーを担ったのは、鎌田大地だった。
南野拓実、三笘薫、久保建英と負傷者続出のシャドーで先発出場した鎌田は３分、いきなり魅せた。中村敬斗の左サイドからのクロスを左足のヒールキックで合わせて先制点を決めたのだ。
15分のドリブル突破は失敗したものの、19分には良い守備でピンチの芽を摘む。ボランチの時と同じように戦況に応じて振る舞うあたりはさすがだった。
後半に入ってミスが増えたとはいえ、62分に巧みな動きで抜け出すなど76分に交代するなどシャドーの役割を果たした。
インパクトでは２得点の上田綺世に及ばないかもしれない。それでも値千金の先制弾で日本に流れを引き寄せたのは鎌田。最終的に４−０と快勝できたのも、彼のゴールがあってこそだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【動画】上田綺世がW杯初ゴール！ 強烈ミドル弾！
南野拓実、三笘薫、久保建英と負傷者続出のシャドーで先発出場した鎌田は３分、いきなり魅せた。中村敬斗の左サイドからのクロスを左足のヒールキックで合わせて先制点を決めたのだ。
15分のドリブル突破は失敗したものの、19分には良い守備でピンチの芽を摘む。ボランチの時と同じように戦況に応じて振る舞うあたりはさすがだった。
後半に入ってミスが増えたとはいえ、62分に巧みな動きで抜け出すなど76分に交代するなどシャドーの役割を果たした。
インパクトでは２得点の上田綺世に及ばないかもしれない。それでも値千金の先制弾で日本に流れを引き寄せたのは鎌田。最終的に４−０と快勝できたのも、彼のゴールがあってこそだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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