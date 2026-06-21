お笑いコンビ、ハライチの澤部佑（40）岩井勇気（39）が20日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。澤部の友人の岡田将生（36）が高畑充希（34）との結婚前にあいさつに来ていたことを明かした。

澤部は芸能界の交友関係を聞かれ「この業界だと岡田将生くんとか。唯一ぐらいです。芸人以外で」と語った。島崎和歌子から「なんで仲良いの？」と聞かれると、澤部は「ドラマで共演して」と答えた。

澤部は「今そのね、向こう結婚されてっていう。家族ぐるみで」と家族ぐるみでの付き合いを明かした。「（岡田が）結婚する前に紹介してくれたんですけど、それもなんか何にも言わないんで、岡田くんは。いきなり家に連れてきて。奥さまにもどこ行くか言ってない状態。だから“お、おう…”みたいな。でもカッコつけて『ウィッス、どうぞどうぞ』みたいな」と動揺を隠したと語った。

岩井は「自分の家で緊張しちゃってんじゃん」と笑った。

澤部も「“そうですよね”みたいな顔してるけど、緊張しちゃって。自分の家が自分の家じゃないみたいな」と語った。