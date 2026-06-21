日本代表戦がW杯通算1000試合目に！　ユニ袖には「MATCH 1000」の記念パッチ

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　『FIFAワールドカップ2026』グループF第2節が20日（日本時間21日）に行われ、日本代表とチュニジア代表がメキシコのエスタディオ・モンテレイで対戦した。

　この試合はワールドカップ（W杯）の通算1000試合目ということで、審判団はアディダスのロゴとスリーストライプが金色の特別仕様ウェア＆袖に特別パッチを着用。選手たちもユニフォームの左袖部分に同じく「MATCH 1000」と記された金色の記念パッチを着けてプレーした。

　試合は、日本代表がFW上田綺世の2ゴールなどで日本としてのW杯史上最多となる4得点を奪って勝利し、記念すべき一戦を白星で飾った。


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