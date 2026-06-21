日本代表戦がW杯通算1000試合目に！ ユニ袖には「MATCH 1000」の記念パッチ
『FIFAワールドカップ2026』グループF第2節が20日（日本時間21日）に行われ、日本代表とチュニジア代表がメキシコのエスタディオ・モンテレイで対戦した。
この試合はワールドカップ（W杯）の通算1000試合目ということで、審判団はアディダスのロゴとスリーストライプが金色の特別仕様ウェア＆袖に特別パッチを着用。選手たちもユニフォームの左袖部分に同じく「MATCH 1000」と記された金色の記念パッチを着けてプレーした。
試合は、日本代表がFW上田綺世の2ゴールなどで日本としてのW杯史上最多となる4得点を奪って勝利し、記念すべき一戦を白星で飾った。
この試合はワールドカップ（W杯）の通算1000試合目ということで、審判団はアディダスのロゴとスリーストライプが金色の特別仕様ウェア＆袖に特別パッチを着用。選手たちもユニフォームの左袖部分に同じく「MATCH 1000」と記された金色の記念パッチを着けてプレーした。
【動画】W杯通算1000試合目でまさかの“逆1ミリ”？！
まさかの逆1ミリ— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 21, 2026
上田綺世の強烈シュートから
冨安健洋の押し込むもゴールを割れず
🏆️FIFAワールドカップ2026 グループF
🆚チュニジア×日本
📱DAZNで全104試合ライブ配信
🆓日本戦は登録不要で無料配信
#FIFAワールドカップ #本気で楽しむならDAZN pic.twitter.com/KH47exblVQ