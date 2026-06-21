【W杯2026】本田圭佑、日本最多得点に興奮「イケイケドンドンやて！」「4じゃなく5いこ」
「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本代表対チュニジア代表戦が21日午後1時にキックオフされ、日本テレビ系で生中継された。後半でもゴールを連発し、ワールドカップ最多4得点を獲得した日本チームに、解説を務めたサッカー元日本代表MFの本田圭佑も大興奮で呼びかけた。
【動画】歴史的瞬間！日本代表がW杯最多4得点を獲得
本田は「イケイケドンドンやて！5点目いきたいっす」「4じゃなくて5いこ」と興奮気味に呼びかけていた。
試合は日本代表が積極的な攻撃を展開。前半31分、上田綺世が相手DFの股を抜く鋭いシュートを放つと、ボールはそのままサイドネットへ突き刺さった。追加点となる一撃に、本田は思わず「ワオ！」と絶叫し、「股、サイドネットは神です」とコメントし、そのプレーを絶賛した。
【動画】歴史的瞬間！日本代表がW杯最多4得点を獲得
本田は「イケイケドンドンやて！5点目いきたいっす」「4じゃなくて5いこ」と興奮気味に呼びかけていた。
試合は日本代表が積極的な攻撃を展開。前半31分、上田綺世が相手DFの股を抜く鋭いシュートを放つと、ボールはそのままサイドネットへ突き刺さった。追加点となる一撃に、本田は思わず「ワオ！」と絶叫し、「股、サイドネットは神です」とコメントし、そのプレーを絶賛した。