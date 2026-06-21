松村北斗が憂いを帯びた表情で魅了！メイキングに「あぁ美しすぎる」「国宝級喉仏」「絵画のよう」「全てのパーツが美しい」「どの角度から見ても美しい」称賛の声続々

【写真】ポスター撮影に挑む松村北斗、「きれいなEライン」「国宝級喉仏」の声続々

7月11日より日本テレビ系でスタートするドラマ『告白ー25年目の秘密ー』公式Instagramでは、主演を務める松村北斗のポスター撮影時の様子を公開した。

■主演・松村北斗、ドラマ『告白ー25年目の秘密ー』ポスター撮影

この日の松村北斗は、濃いネイビーのようなダークから――のジャケットにえんじ色のシャツを合わせたジャケットスタイルで登場。

テキストで「主演：松村北斗さん ポスター撮影メイキング」と添えたように、ポスター撮影時の様子を捉えたもの。

カメラマンと思しきスタッフから「あごを上げて」などのオーダーを受け、頷いた松村。撮影風景を横から捉えた動画で、松村の喉仏が大きく動く瞬間など貴重な場面が見られる。

さらに、陰影をつけた撮影では、顔の角度を変えてバリエーションをもたらすかのように、微調整を重ねた様子で撮影に挑む松村が捉えられている。

■動画：松村北斗が憂いを帯びた表情で魅せる

この投稿を受けてフォロワーからは、「正面からも横顔も綺麗すぎる」「あぁぁ美しすぎる」「喉仏も目も鼻も全てのパーツが美しい」「いついかなる時も美しい」「どの角度から見ても美しい」というコメントなど、「美しい」という声が目立った。

また、「エレガント！」「麗しい」「きれいなEライン」「国宝級喉仏」「横顔ルーヴル美術館」「美術館で絵画をみているよう」など、称賛の声が多数寄せられていた。

https://www.instagram.com/reel/DZziVHYhGXS/