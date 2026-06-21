【スッキリ脳トレ】わかった瞬間クセになる、空欄の共通2文字は？ ヒントは弦楽器の必需品
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、活動を続ける行為、摩擦を生み出す木由来の物質、そして大地の恵みという、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
て□□
ま□□に
な□□さい
ヒント：一晩中眠らずに作業や勉強に没頭する状況。弦楽器の演奏に欠かせない、木肌から染み出るねっとりとした分泌液。そして、7、8月ごろに収穫のピークを迎え、食卓を鮮やかに彩る栽培植物を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「つや」を入れると、次のようになります。
てつや（徹夜）
まつやに（松脂）
なつやさい（夏野菜）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、目標に向かって踏ん張る時間から、弦楽器の必需品、さらには栄養を蓄えたみずみずしい収穫物までを網羅しました。パズルを解くことで、言葉が持つ豊かな広がりを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、活動を続ける行為、摩擦を生み出す木由来の物質、そして大地の恵みという、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
て□□
ま□□に
な□□さい
ヒント：一晩中眠らずに作業や勉強に没頭する状況。弦楽器の演奏に欠かせない、木肌から染み出るねっとりとした分泌液。そして、7、8月ごろに収穫のピークを迎え、食卓を鮮やかに彩る栽培植物を思い浮かべてみてください。
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正解：つや正解は「つや」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つや」を入れると、次のようになります。
てつや（徹夜）
まつやに（松脂）
なつやさい（夏野菜）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、目標に向かって踏ん張る時間から、弦楽器の必需品、さらには栄養を蓄えたみずみずしい収穫物までを網羅しました。パズルを解くことで、言葉が持つ豊かな広がりを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)