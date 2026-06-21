3つの言葉の空欄を埋めて正しい日本語を完成させるクイズです。寝る間も惜しんでいる状態、天然の分泌物、そして旬の農産物をヒントに、共通するひらがな2文字を導き出して語彙力を試してみましょう。

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言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！

今回は、活動を続ける行為、摩擦を生み出す木由来の物質、そして大地の恵みという、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

て□□
ま□□に
な□□さい

ヒント：一晩中眠らずに作業や勉強に没頭する状況。弦楽器の演奏に欠かせない、木肌から染み出るねっとりとした分泌液。そして、7、8月ごろに収穫のピークを迎え、食卓を鮮やかに彩る栽培植物を思い浮かべてみてください。

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正解：つや

正解は「つや」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「つや」を入れると、次のようになります。

てつや（徹夜）
まつやに（松脂）
なつやさい（夏野菜）

どれも正しい日本語になりますね。今回は、目標に向かって踏ん張る時間から、弦楽器の必需品、さらには栄養を蓄えたみずみずしい収穫物までを網羅しました。パズルを解くことで、言葉が持つ豊かな広がりを楽しめたでしょうか。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです

(文:All About ニュース編集部)