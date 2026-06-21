大河ドラマファン、乃木坂46ファンが、東海道新幹線で旅に出たくなるようなキャンペーンがスタート。

JR東海とジェイアール東海ツアーズは、NHK大河ドラマ・ガイド「豊臣兄弟！」後編とのタイアップ企画として、大河ドラマに「茶々」役で出演する乃木坂46・井上和（いのうえ なぎ）さんのオリジナルステッカーをプレゼントする特別企画を開始しました。

2026年5月29日から12月31日までのロングランで開催されるこの企画は、スマートEXやエクスプレス予約の会員向けサービス「EX旅先予約」で、対象の19種類の観光プランを利用することで、ここでしか手に入らない限定デザインの「旅する井上和ステッカー」がもらえるというものです。東海道新幹線を利用した広域観光を促し、名だたる武将たちが躍動した戦国ゆかりの地を巡る楽しさと、推し活を同時に叶えるという注目の内容を、ご紹介しましょう。

大河ドラマ「豊臣兄弟！」の世界へ！乃木坂46 井上和さんの限定ステッカー

2026年5月29日（金）〜12月31日（木）までの期間中、JR東海とジェイアール東海ツアーズは特別なプレゼントキャンペーンを実施しています。対象となるのは、エクスプレス予約・スマートEX会員向けサービス「EX旅先予約」。キャンペーン特設ページに掲載された対象の観光プランを購入し、現地の指定引換場所で合い言葉「井上和さんのステッカーください！」を伝えると、JR東海オリジナルの「旅する井上和ステッカー」が1枚プレゼントされます。

ステッカーのデザインは、対象エリア（愛知、滋賀、大阪・奈良）別に全3種類が用意されており、ファンならコンプリートを目指したくなる魅力的な企画です。

名古屋や長浜など戦国ゆかりの地をめぐる対象プラン

対象となる全19プランは、大河ドラマで茶々役を務める乃木坂46の井上和さんが実際に訪れたスポットを中心に構成されています。購入には、JR東海のエクスプレス予約会員の登録またはスマートEX会員への入会が必要です。

▼愛知エリア

豊臣方の大名らが築城に携わった名古屋城の入場券（切り絵御城印付きなど）や、昭和21年創業の老舗「喫茶ツヅキ」で名物ウィンナコーヒーを味わうプラン、名古屋市内の有名とんかつ店「矢場とん」の３店舗などが対象です。

▼滋賀エリア

豊臣秀吉が一国一城の主として初めて築いた長浜城を中心に巡る「長浜おでかけパスポート」などが対象です。

右：愛知エリア、左：滋賀エリアのステッカーデザイン

▼大阪・奈良エリア

ハルカス300（展望台）や長谷寺の「豊臣秀長公特別切絵御朱印」などが対象です。

スマートフォンひとつで手軽に予約できる「EX旅先予約」を活用すれば、現地での観光や移動がよりスムーズで快適になります。

大阪・奈良エリア ステッカー（イメージ）

「乃木坂46」井上和（いのうえ なぎ）

神奈川県出身で、女性アイドルグループ「乃木坂46」の5期生メンバーとして2022年2月にグループへ加入。2023年8月発売の33rdシングル「おひとりさま天国」で初めて表題曲のセンターに抜擢される。集英社の女性誌「non-no」の専属モデル、ニッポン放送「乃木坂46のオールナイトニッポン」の3代目MCとしても活躍し、7月公開の「トイ・ストーリー５」で、新キャラクター・スナッピーの日本版声優を担当。NHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」では、浅井長政と織田信長の妹・お市の間に生まれた浅井三姉妹の長女・茶々（ちゃちゃ、後の淀殿）役で出演する予定です。

【参考記事】 乃木坂46 “真夏の全国ツアー”会場アクセス完全ガイド1【2026】福井･横浜･札幌･広島の観光＆グルメ情報も、新センター･キャプテンで臨む夏 https://tetsudo-ch.com/13030669.html

推し活×歴史探訪で広がる新しい旅のカタチ

今回のキャンペーンは、単なる観光促進にとどまらず、「推し活」と「歴史探訪」を見事に融合させた画期的な取り組みといえます。アイドルファンが推しのゆかりの地を訪れる「聖地巡礼」の要素を取り入れることで、普段は歴史や史跡にあまり関心のない若年層を新たな観光客として呼び込む効果が期待されます。また、きっぷと観光をシームレスに結ぶ「EX旅先予約」というプラットフォームを活用することで、東海道新幹線による快適な移動体験を提供し、沿線地域の活性化に大きく貢献するでしょう。

【参考記事】 名古屋･中村公園に「豊臣ミュージアム」誕生！【2026大河】のドラマ館も、一日乗車券で割引、地下鉄駅装飾やラッピングバスで戦国時代へ https://tetsudo-ch.com/13023330.html

キャンペーンは2026年12月31日まで開催されているため、焦って夏の混雑期に詰め込む必要はありません。大河ドラマ「豊臣兄弟！」の物語が後半に向けて盛り上がり、井上和さん演じる茶々が登場するタイミングに合わせて現地の史跡を訪れれば、旅の感動と没入感が何倍にも跳ね上がることでしょう。

「EX旅先予約」でお得に、そして思い出に残る特別な歴史旅をぜひ体験してください！

（画像：JR東海）

鉄道チャンネル編集部

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