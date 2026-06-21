【W杯2026】本田圭佑が“神解説”「預言者じゃん」「ズバリ当たった」
上田綺世がW杯初ゴール
「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本代表対チュニジア代表戦が21日午後1時にキックオフされ、日本テレビ系で生中継された。解説を務めたサッカー元日本代表MFの本田圭佑が、FW上田綺世のゴールに大興奮する場面が注目を集めている。
【歓喜の瞬間】本田圭佑も”大興奮”したシーン
試合は日本代表が積極的な攻撃を展開。前半31分、上田が相手DFの股を抜く鋭いシュートを放つと、ボールはそのままサイドネットへ突き刺さった。追加点となる一撃に、本田は思わず「ワオ！」と絶叫し、「股、サイドネットは神です」とコメントし、そのプレーを絶賛した。
さらに話題となったのは、本田のゴール前の発言だった。上田が得点を決める8分前の前半23分、本田は中継中に「今日は上田さん、絶対点とる気がする」とコメント。その後、実際に上田がネットを揺らしたことで、“予言”とも受け取れる発言が的中した形となり、視聴者からは「預言者じゃん」「ズバリ当たった」「流石本田さん」「解説が面白い」「上田を信じていたのが伝わった」といった声が相次いで投稿された。
「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本代表対チュニジア代表戦が21日午後1時にキックオフされ、日本テレビ系で生中継された。解説を務めたサッカー元日本代表MFの本田圭佑が、FW上田綺世のゴールに大興奮する場面が注目を集めている。
【歓喜の瞬間】本田圭佑も”大興奮”したシーン
試合は日本代表が積極的な攻撃を展開。前半31分、上田が相手DFの股を抜く鋭いシュートを放つと、ボールはそのままサイドネットへ突き刺さった。追加点となる一撃に、本田は思わず「ワオ！」と絶叫し、「股、サイドネットは神です」とコメントし、そのプレーを絶賛した。