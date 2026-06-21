すやすや眠るムーミンたちがキュート！ 300円でうれしい、2026年6月発売「MOOMIN すやすやおやすみマスコット」全6種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、タカラトミーアーツの「MOOMIN すやすやおやすみマスコット」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
タカラトミーアーツから2026年6月に発売される「MOOMIN すやすやおやすみマスコット」（税込300円）。全6種のラインアップとなっています。
MOOMIN すやすやおやすみマスコット
▼メーカー
タカラトミーアーツ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全6種
「ムーミン」
「リトルミイ」
「ムーミンパパ」
「スノークのおじょうさん」
「スナフキン」
「ねむれないムーミン」※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「MOOMIN すやすやおやすみマスコット」が見逃せない！
タカラトミーアーツから2026年6月に発売される「MOOMIN すやすやおやすみマスコット」（税込300円）。全6種のラインアップとなっています。
すやすやと眠るムーミンたちの可愛いフィギュア本商品は、すやすやと気持ちよさそうに眠っているムーミンたちが可愛い、マスコットフィギュアとなっています。各フィギュアのサイズは約3.5〜5.8cmとなっており、手のひらサイズでコレクションしやすい大きさもポイントです。ムーミンやリトルミイ、スナフキンたちの愛らしい寝顔がしっかりと表現されており、見ているだけで癒やされるような仕上がりになっています。
詳細情報▼商品名
MOOMIN すやすやおやすみマスコット
▼メーカー
タカラトミーアーツ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全6種
「ムーミン」
「リトルミイ」
「ムーミンパパ」
「スノークのおじょうさん」
「スナフキン」
「ねむれないムーミン」※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)