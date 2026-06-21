

きゃりーぱみゅぱみゅ

デビュー15周年イヤーを迎えたきゃりーぱみゅぱみゅが、新曲「Focus Focus」を6月24日に配信リリースすることが決定した。

「Focus Focus」は、“光”をテーマにした軽快なエレクトロダンスチューン。スピード感のあるビートとシンセサウンドに乗せて、“焦点距離”“被写界深度”“広角”“望遠”といったカメラ用語を、きゃりーぱみゅぱみゅらしいポップな言葉遊びで展開していく。キャッチーなフックが印象的で、一瞬を切り取っていくような高揚感と、駆け抜けるようなダンスグルーヴが心地よく重なり合う、きゃりーぱみゅぱみゅならではのダンスナンバーに仕上がっている。

2011年8月17日にミニアルバム『もしもし原宿』でメジャーデビューしたきゃりーぱみゅぱみゅは、今年デビュー15周年イヤーへ突入。本作「Focus Focus」は、その15周年イヤーの本格的なスタートを告げるアニバーサリーシングルとなる。

また、本日6月21日13時00分より、Apple MusicおよびSpotifyを対象としたPre Add / Pre Saveもスタート。リリースに先駆けて事前登録が可能となっている。

さらに、明日6月22日12時00分より、8月22日に神奈川・ぴあアリーナMMで開催されるデビュー15周年記念イベント『PAMYU FES 〜Kyary Pamyu Pamyu 15th Anniversary〜』のプレオーダー受付もスタート。新しい学校のリーダーズ、氣志團、木村カエラ、FRUITS ZIPPER、MONGOL800といった豪華アーティストの出演が決定している。