【W杯2026】日テレ、チュニジア戦の映像乱れに“テロップ”で説明 SNSでも納得の声
『FIFAワールドカップ グループステージF組 日本×チュニジア』が、日本テレビ系で放送（後0：30）。試合の映像が乱れていることを受け、同局がテロップで事情を説明した。
【動画】歓喜の瞬間！チュニジア戦序盤から先制ゴール
画面下に「国際映像でお送りしております。映像が乱れております」とのテロップが掲出。
SNS上では「映像の乱れ気になっていたけど、そういうことか」「うちのテレビがおかしいと心配だったけど、安心」などといった感想が相次いで寄せられている。
■日本テレビ
『FIFAワールドカップ グループステージF組 日本×チュニジア』後0時30分〜4時
出演者：
【日テレ系スペシャルナビゲーター】竹内涼真
【解説】本田圭佑（日本戦スペシャルアンバサダー）
【現地スタジオ】 槙野智章（藤枝MYFC監督／2018年ロシア大会代表） 井桁弘恵（Going!ワールドカップスペシャルキャスター）
【ベンチ解説】柿谷曜一朗（2014年ブラジル大会代表）
【実況】山本紘之
【スタジオ解説】松井大輔（2010年南アフリカ大会代表）
【ゲスト】陣内智則
【進行】河出奈都美
【動画】歓喜の瞬間！チュニジア戦序盤から先制ゴール
画面下に「国際映像でお送りしております。映像が乱れております」とのテロップが掲出。
SNS上では「映像の乱れ気になっていたけど、そういうことか」「うちのテレビがおかしいと心配だったけど、安心」などといった感想が相次いで寄せられている。
『FIFAワールドカップ グループステージF組 日本×チュニジア』後0時30分〜4時
出演者：
【日テレ系スペシャルナビゲーター】竹内涼真
【解説】本田圭佑（日本戦スペシャルアンバサダー）
【現地スタジオ】 槙野智章（藤枝MYFC監督／2018年ロシア大会代表） 井桁弘恵（Going!ワールドカップスペシャルキャスター）
【ベンチ解説】柿谷曜一朗（2014年ブラジル大会代表）
【実況】山本紘之
【スタジオ解説】松井大輔（2010年南アフリカ大会代表）
【ゲスト】陣内智則
【進行】河出奈都美