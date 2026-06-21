開催：2026.6.21

会場：クアーズ・フィールド

結果：[ロッキーズ] 2 - 1 [パイレーツ]

MLBの試合が21日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとパイレーツが対戦した。

ロッキーズの先発投手は菅野智之、対するパイレーツの先発投手はポール・スキーンズで試合は開始した。

1回表、1番 スペンサー・ホルウィッツ 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでパイレーツ得点 COL 0-1 PIT

1回裏、1番 ジェイコブ・マッカーシー 4球目を打ってセンターへのランニングホームランでロッキーズ得点 COL 1-1 PIT

3回裏、3番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 2-1 PIT

試合は2対1でロッキーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロッキーズの菅野智之で、ここまで8勝4敗0S。負け投手はパイレーツのポール・スキーンズで、ここまで6勝7敗0S。ロッキーズのヒルにセーブがつき、0勝2敗2Sとなっている。

なお、ロッキーズの菅野智之はこの試合で6.0回を投げ、4安打（1本塁打）、1失点、5奪三振、防御率は4.31となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-21 12:48:16 更新