【韓国俳優】イ・ビョンホン、長女の“砂遊び”ショットに反響「うわぁ可愛い」「すごく大きくなった」 妻イ・ミンジョンが公開
韓国俳優のイ・ビョンホン（55）の妻、イ・ミンジョン（44）が、21日までに自身のインスタグラムを更新。2歳の長女が遊ぶ愛らしい姿を公開した。
【写真】「すごく大きくなったね〜！」イ・ビョンホン長女の愛らしい“砂遊び”ショット
イ・ミンジョンは、目がハートになった絵文字を添えて1枚の写真を投稿。砂場のような場所でちょこんとしゃがみ込み、砂で遊ぶ長女の姿が収められている。
ボブヘアにヘアピンを留め、白のTシャツにピンクのボトムスを合わせた愛らしい装いで、見守る母としての温かい視線が伝わってくる1枚となっていた。
この投稿に、コメント欄には「かわいい後ろ姿」「うわぁ可愛い」「すっかり大きくなりましたね」「すごく大きくなったね〜！」などと成長した姿に反響が集まっている。
イ・ビョンホンとイ・ミンジョンは、2013年に結婚。15年に第1子・長男、23年に第2子・長女が誕生した。
【写真】「すごく大きくなったね〜！」イ・ビョンホン長女の愛らしい“砂遊び”ショット
イ・ミンジョンは、目がハートになった絵文字を添えて1枚の写真を投稿。砂場のような場所でちょこんとしゃがみ込み、砂で遊ぶ長女の姿が収められている。
ボブヘアにヘアピンを留め、白のTシャツにピンクのボトムスを合わせた愛らしい装いで、見守る母としての温かい視線が伝わってくる1枚となっていた。
この投稿に、コメント欄には「かわいい後ろ姿」「うわぁ可愛い」「すっかり大きくなりましたね」「すごく大きくなったね〜！」などと成長した姿に反響が集まっている。
イ・ビョンホンとイ・ミンジョンは、2013年に結婚。15年に第1子・長男、23年に第2子・長女が誕生した。