「安心感ハンパない」日本代表の冨安健洋がチュニジア戦で先発メンバー入り！ 期待の声続々「後ろは任せたよ！」「ガチで嬉しい」【Ｗ杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ第２節（Ｆ組）で、チュニジア代表とエスタディオ・モンテレイで戦う。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
日本のスタメンは以下のとおり。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
４ 板倉 滉（アヤックス／オランダ）（C）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
22 冨安健洋（アヤックス／オランダ）
MF／FW
７ 田中 碧（リーズ／イングランド）
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
※（C）＝キャプテン
前節から４人のスタメン変更があり、冨安健洋もその一人。SNS上では以下のような声が上がっている。
「トミおる！」
「後ろは任せたよ！」
「怪我だけはしないでくれ」
「たのむぞ！」
「冨安先発！楽しみすぎる」
「冨安復帰ガチで嬉しい、泣いてまう」
「ついに伊藤-板倉-冨安の３バックが復活か」
「冨安の圧倒的安心感！！」
「冨安スタメンきた！安心感ハンパない」
「冨安がワールドカップでスタメンは泣ける」
北中米Ｗ杯の第１節のオランダ戦を２−２で引き分けた森保ジャパン。決勝トーナメント進出に向け、今大会初勝利を掴みたい。なお、試合は日本時間で21日の13時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】豪華絢爛！北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
日本のスタメンは以下のとおり。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
４ 板倉 滉（アヤックス／オランダ）（C）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
22 冨安健洋（アヤックス／オランダ）
７ 田中 碧（リーズ／イングランド）
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
※（C）＝キャプテン
前節から４人のスタメン変更があり、冨安健洋もその一人。SNS上では以下のような声が上がっている。
「トミおる！」
「後ろは任せたよ！」
「怪我だけはしないでくれ」
「たのむぞ！」
「冨安先発！楽しみすぎる」
「冨安復帰ガチで嬉しい、泣いてまう」
「ついに伊藤-板倉-冨安の３バックが復活か」
「冨安の圧倒的安心感！！」
「冨安スタメンきた！安心感ハンパない」
「冨安がワールドカップでスタメンは泣ける」
北中米Ｗ杯の第１節のオランダ戦を２−２で引き分けた森保ジャパン。決勝トーナメント進出に向け、今大会初勝利を掴みたい。なお、試合は日本時間で21日の13時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】豪華絢爛！北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！