スーパー歌舞伎『もののけ姫』アシタカ＆サン＆エボシ御前のビジュアル公開 入場者プレゼントも配布決定
7月3日より上演されるスーパー歌舞伎『もののけ姫』のキャラクタービジュアルが公開。特別チラシと入場者プレゼントの配布も発表された。
【写真】スーパー歌舞伎『もののけ姫』アシタカ＆サン＆エボシ御前のキャラビジュアル
1986年の第1作『ヤマトタケル』初演から40周年を迎えるスーパー歌舞伎の次なる作品は、スタジオジブリ『もののけ姫』。宮崎駿が原作、脚本、監督を務め、自然と人間の物語を描いた不朽の名作アニメをダイナミックな演出で表現する。
呪いをかけられた少年・アシタカを市川團子、山犬に育てられた少女・サンを中村壱太郎、タタラ場を統率するリーダー・エボシ御前を中村時蔵、猪神一族の最長老・乙事主を市川中車が演じる。
今回解禁されたのは、アシタカ、サン、エボシ御前のキャラクタービジュアル。アシタカは、弓を引きながら前方を見据える力強い様子が伝わってくる。サンは月夜の崖をイメージした背景に、鋭い眼差しで小刀を構える構図が幻想的だ。そして石火矢を掲げるエボシ御前はタタラ場を彷彿とさせる火花が舞うなか、凛と佇む姿が印象的なビジュアルとなっている。これらを組み合わせた特別チラシの作成も決定した。
入場者プレゼントは、アシタカ・サン・エボシ御前のキャラクタービジュアルを配した「特別ステッカー」全3種のうち1種類をランダムで配布予定。8月20日〜23日の全7公演（21日は11時開演の1回のみ）が配布の対象となっている。8月公演のチケットは、チケットホン松竹、チケットWeb松竹、ローソンチケットほかにて6月25日10時より電話予約、Web受付開始。
スーパー歌舞伎『もののけ姫』は、東京・新橋演舞場にて7月3日〜8月23日上演。
【写真】スーパー歌舞伎『もののけ姫』アシタカ＆サン＆エボシ御前のキャラビジュアル
1986年の第1作『ヤマトタケル』初演から40周年を迎えるスーパー歌舞伎の次なる作品は、スタジオジブリ『もののけ姫』。宮崎駿が原作、脚本、監督を務め、自然と人間の物語を描いた不朽の名作アニメをダイナミックな演出で表現する。
呪いをかけられた少年・アシタカを市川團子、山犬に育てられた少女・サンを中村壱太郎、タタラ場を統率するリーダー・エボシ御前を中村時蔵、猪神一族の最長老・乙事主を市川中車が演じる。
入場者プレゼントは、アシタカ・サン・エボシ御前のキャラクタービジュアルを配した「特別ステッカー」全3種のうち1種類をランダムで配布予定。8月20日〜23日の全7公演（21日は11時開演の1回のみ）が配布の対象となっている。8月公演のチケットは、チケットホン松竹、チケットWeb松竹、ローソンチケットほかにて6月25日10時より電話予約、Web受付開始。
スーパー歌舞伎『もののけ姫』は、東京・新橋演舞場にて7月3日〜8月23日上演。