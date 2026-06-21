茂木健一郎「炎上させた方がいいというのは違う」注目集めが目的化するサッカー日本代表への過剰な批判に苦言

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「サッカー日本代表への批評もいいけど、応援する気持ちやリスペクトが根底にあったらいい。」と題した動画を公開した。動画内で茂木氏は、サッカー日本代表に対するメディアの報道姿勢やネット上の批判的な言説について触れ、論評の重要性を認めつつも、根底には選手や監督へのリスペクトと応援の気持ちが必要であるという自身の見解を語った。



茂木氏は、ABEMA Primeの番組に出演し、サッカー評論家らと日本代表の報道のあり方について議論したことを振り返った。現在の日本のメディア報道が「応援一色」であり、欠点を探すような批判的な論評が少ない点について、YouTubeやインターネット上で疑問視する声があることに触れた。



これに対し、茂木氏自身は物事をメタ認知的に捉える立場から、批評的な視点を持つことの重要性を指摘。「カトリックで『悪魔の代行人』という習慣がある」と述べ、「あえて悪魔の代行人になって粗探しをする」ことで、かえって価値を高めることにつながると建設的な批判の意義を説明した。



一方で、日本のサッカーファンやスポンサー企業が持つ「純粋に日本代表を応援したい」という素朴な感情にも理解を示した。「国を代表して頑張る姿を素直に応援したいという気持ちがあるのも事実」と指摘し、「日本を代表して戦う、日の丸を背負って戦う。そこに9割ぐらいの価値があるんじゃないかなと思うんです」と持論を展開。さらに、インターネット上で注目を集めるために「炎上させた方がいい」「批判のための批判」を行う手法に対しては、多くの人が求めているものではないと苦言を呈した。



ヨーロッパのようなサッカー先進国に見られる戦術的な論議や厳しい批判が文化として根付いていくことへの期待も示しつつ、世界最高峰の舞台で戦う選手や、矢面に立つ森保一監督が置かれている過酷な状況を説明。「まずは当事者のプレー、選択にリスペクトを持って、応援するという気持ちが9割でいいのかなと思うんです」と提言した。論評や批判は自由としつつも、根底にあるべき敬意の重要性を強調して動画を締めくくった。