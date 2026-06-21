

SUZY

俳優で歌手のSUZY（ペ・スジ）がこのほど、都内で行われた「TSUBAKI 20th Anniversary Party 」に出席した。

【動画】深いスリットからは美脚も。SUZYの来日イベント

ファイントゥデイが展開すヘアケアブランド「TSUBAKI」の20周年を記念したイベント。グローバルアンバサダーのSUZYは客席後方の通路を通って登場。間近で披露された、毛先まで美しい「艶髪」に来場者の注目が集まった。

この日の衣装は、ブランドを象徴する椿の花をイメージした真っ赤なドレス。SUZYは「20周年をお祝いする場としてブランドカラーのレッドを選びました。ヘアスタイルも健康的で美しい艶が出るよう意識しました」と、ブランドの世界観に合わせた装いのこだわりを笑顔で語った。

７月１日から放映される新テレビCMに出演する。「髪のしなやかな動きや光を受けた時の艶感、細かな表情の変化に注目してほしい」と見どころを語り、新CMのように艶髪をなびかせた。

改めて「これからもブランドが届ける艶やかな美しさをお見せできるよう努めたい。TSUBAKI、愛してます」と結び、20周年の節目を華やかに彩った。