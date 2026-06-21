あなたの違和感は正しい。組織が良くなる「たった1つの兆候」とは？
2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感 結局、リーダーは何を変えればいいのか？』が刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容をもとに、抜粋・再構成して特別公開する。
日常にひそむ「違和感」
声をかけたときの気まずそうな表情。
言葉をためらった一瞬の間。
近くにいるのに目が合わない。
返事やリアクションが、どこか遅れている。
職場には、そうした小さな「違和感」があちこちに潜んでいます。
はっきりとした対立があるわけではない。
誰かが大きな失敗をしたわけでもない。
けれど、何かが噛み合っていない。行き違いがある。相手が何を考えているのか、ふとわからなくなる。
決定的な問題とは言えないけれど、なんだか変な感じがする。
そんな不穏な瞬間が、日常の中に少しずつ積み重なっていくことがあります。
では、そうした違和感を感じ取ったとき、私たちはどうすれば、そこから良い方向へ進んでいけるのでしょうか。
「思ったことを言っていい」という安心感が必要
そのヒントは、研修の場面にも表れることがあります。
たとえば、こちらが呼びかけてもほとんど反応がない。グループワークになっても、会話がなかなか生まれない。参加者同士が様子をうかがい合い、場が静まり返ってしまう。
もちろん、研修の冒頭では「評価にはつながりません」「正解を出す場ではありません」とお伝えします。
それでも、会社の研修である以上、参加者はどうしてもその組織の文脈を背負って参加しています。
ふだんの職場で「自分が思ったことを言ってもいい」という安心感がなければ、たとえ評価に直結しない場であっても、「変なことを言ってしまうのではないか」「間違った発言をしてしまうのではないか」と身構えてしまうものです。
「口は災いの元」とばかりにだんまりを決め込む組織……いろいろと厳しいですよね。
なぜなら、違和感そのものよりも、「違和感を口にできないこと」のほうが、組織にとって大きな問題になっていくからです。
「気づき」が組織を変える
けれど、そんな場にも、希望が見える瞬間があります。
それは、誰かがぽろっと「気づき」を口にしたとき。
たとえば、
「さっきのあれ、ちょっと変だったよね」
「◯◯さんピリッとしてたね」
「あれ、それってどういうことでしたっけ」
そんな何気ない一言が出た瞬間、場の空気が少し変わることがあります。
人は組織の中にいると、知らず知らずのうちに、その組織の文化や慣習に染まっていきます。
「こう振る舞うべき」「余計なことは言わないほうがいい」「波風を立てないほうがいい」そうした思い込みを、自分自身に課してしまうのです。
もちろん、それがうまく機能する場面もあります。
けれど、冒頭で挙げたような違和感が日常的に積み重なっている状況では、その「こうすべき」という決めつけを、いったん脇に置いてみることが必要です。
その入口になるのが、誰かの小さな「気づき」です。
違和感をなかったことにせず、「今、何が起きていたのだろう」と向き合ってみる。
その一言を手がかりに、場の空気や関係性を見つめ直してみる。
すると、表面的には小さく見えていた違和感の奥に、組織の本質的な課題が隠れていることがあります。
ちょっとした違和感をなかったことにせず、変革のチャンスととらえていただきたいのです。