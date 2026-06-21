2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感 結局、リーダーは何を変えればいいのか？』が刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容をもとに、抜粋・再構成して特別公開する。

日常にひそむ「違和感」

声をかけたときの気まずそうな表情。

言葉をためらった一瞬の間。

近くにいるのに目が合わない。

返事やリアクションが、どこか遅れている。

職場には、そうした小さな「違和感」があちこちに潜んでいます。

はっきりとした対立があるわけではない。

誰かが大きな失敗をしたわけでもない。

けれど、何かが噛み合っていない。行き違いがある。相手が何を考えているのか、ふとわからなくなる。

決定的な問題とは言えないけれど、なんだか変な感じがする。

そんな不穏な瞬間が、日常の中に少しずつ積み重なっていくことがあります。

では、そうした違和感を感じ取ったとき、私たちはどうすれば、そこから良い方向へ進んでいけるのでしょうか。

「思ったことを言っていい」という安心感が必要

そのヒントは、研修の場面にも表れることがあります。

たとえば、こちらが呼びかけてもほとんど反応がない。グループワークになっても、会話がなかなか生まれない。参加者同士が様子をうかがい合い、場が静まり返ってしまう。

もちろん、研修の冒頭では「評価にはつながりません」「正解を出す場ではありません」とお伝えします。

それでも、会社の研修である以上、参加者はどうしてもその組織の文脈を背負って参加しています。

ふだんの職場で「自分が思ったことを言ってもいい」という安心感がなければ、たとえ評価に直結しない場であっても、「変なことを言ってしまうのではないか」「間違った発言をしてしまうのではないか」と身構えてしまうものです。

「口は災いの元」とばかりにだんまりを決め込む組織……いろいろと厳しいですよね。

なぜなら、違和感そのものよりも、「違和感を口にできないこと」のほうが、組織にとって大きな問題になっていくからです。

「気づき」が組織を変える

けれど、そんな場にも、希望が見える瞬間があります。

それは、誰かがぽろっと「気づき」を口にしたとき。

たとえば、

「さっきのあれ、ちょっと変だったよね」

「◯◯さんピリッとしてたね」

「あれ、それってどういうことでしたっけ」

そんな何気ない一言が出た瞬間、場の空気が少し変わることがあります。

人は組織の中にいると、知らず知らずのうちに、その組織の文化や慣習に染まっていきます。

「こう振る舞うべき」「余計なことは言わないほうがいい」「波風を立てないほうがいい」そうした思い込みを、自分自身に課してしまうのです。

もちろん、それがうまく機能する場面もあります。

けれど、冒頭で挙げたような違和感が日常的に積み重なっている状況では、その「こうすべき」という決めつけを、いったん脇に置いてみることが必要です。

その入口になるのが、誰かの小さな「気づき」です。

違和感をなかったことにせず、「今、何が起きていたのだろう」と向き合ってみる。

その一言を手がかりに、場の空気や関係性を見つめ直してみる。

すると、表面的には小さく見えていた違和感の奥に、組織の本質的な課題が隠れていることがあります。

ちょっとした違和感をなかったことにせず、変革のチャンスととらえていただきたいのです。