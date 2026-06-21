100均にすっごい新作出てるぞ〜！これならおうちでやり放題！憧れ本体が500円で買えた

カプセルトイ売り場の前を通るたびに、「もう1回だけ回したい…」と思ったことはありませんか？そんな気分を自宅で気軽に楽しめるアイテムがダイソーに登場しています！ハンドルを回してカプセルが出てくる仕組みが再現されていて、回すワクワク感を何度でも楽しめます。ちょっとしたお楽しみイベントにもぴったりです♪

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商品情報

商品名：ガチャガチャボックス（カプセル6個入）

価格：￥550（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480620558

ハンドル付きで本物そっくり！ダイソーの『ガチャガチャボックス（カプセル6個入）』

ダイソーのおもちゃ売り場で、カプセルトイを模したボックスを発見しました！子どもの頃に一度は憧れたであろう、「おうちにあったら遊び放題なのに…」が叶うアイテムです♡

見た目だけでなく、実際に回して遊ぶことができます。

側面には「？」マークや「ON・OFFスイッチ」のイラスト入り。何が当たるか、ワクワク感を盛り上げてくれます。

反対側にはキャラクターのマスコットが描かれています。本体はシュリンク包装されており、JANコードや取り扱い説明も本体へ直接印刷されています。

イラスト自体はかわいいものの、デザインについては少し好みが分かれそうな印象。お値段相応のおもちゃという印象です。

カプセルが出てくる仕組みが意外と本格的！好きな景品を入れて繰り返し遊べる！

左下の取り出し口を開けて、ハンドルを時計回りに回すと、取り出し口からカプセルが出てきます。この仕組みが意外とよくできていて、つい何度も遊びたくなります。

カプセルを開けると、ボックス側面のデザインに描かれているキャラクターのマスコットが出てきました！

この手のおもちゃは、中身は自分で用意する必要がある場合も多いので、景品が元から入っているのは高ポイントです。

取り出したカプセルは上部の穴から戻せるので、繰り返し遊べるのも嬉しいところ。「おうちでカプセルトイし放題」という感覚が味わえます。

内部構造も少し気になったのですが、ハンドル部分と連動しているようで、無理に分解すると元に戻せなくなりそうだったため断念しました。

開口部から見える範囲で確認したところ、中はお菓子の梱包などで見かけるプラスチック製の緩衝材のような素材で作られており、構造自体はかなりシンプルです。

簡易的な構造ながら、ハンドルを回すとちゃんとカプセルが出てくるのが不思議。自分で好きなおもちゃやお菓子をカプセルへ入れて、遊び方を工夫できるのも魅力です。

誕生日会や子ども向けイベント、ちょっとしたパーティーで使えば、順番に回すだけでもかなり盛り上がりそう。ごほうび用のお楽しみボックスとして使ったりするのも面白そうです。

今回は、ダイソーの『ガチャガチャボックス（カプセル6個入）』をご紹介しました。ボックスのサイズ感を考えると、正直もう少し多めにカプセルが入っていたら、なお嬉しかったです…！

それでも、ハンドルを回して景品が出てくるあのワクワク感を、自宅で何度でも楽しめるのは魅力的です。ダイソーへお買い物に行ったら、ぜひ探してみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。