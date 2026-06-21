信用残ランキング【買い残減少】 ＮＴＴ、ソニーＦＧ、東電ＨＤ
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※6月12日信用買い残の6月5日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1556銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ -32,143 191,673 26.73
２．<8729> ソニーＦＧ -11,942 112,707 14.65
３．<9501> 東電ＨＤ -7,854 84,938 58.11
４．<9434> ＳＢ -4,798 35,455 10.86
５．<3697> ＳＨＩＦＴ -4,036 12,064 4.63
６．<3923> ラクス -2,369 1,790 10.36
７．<5016> ＪＸ金属 -2,258 20,171 15.38
８．<285A> キオクシア -2,034 11,427 15.76
９．<9005> 東急 -1,409 3,627 38.43
10．<7868> 広済堂ＨＤ -1,344 13,808 38.90
11．<8316> 三井住友ＦＧ -1,166 9,531 12.19
12．<6479> ミネベア -1,095 1,727 11.60
13．<4902> コニカミノル -961 1,753 12.37
14．<4568> 第一三共 -937 7,406 57.37
15．<7012> 川重 -923 16,057 15.74
16．<8303> ＳＢＩ新生銀 -865 14,118 94.25
17．<8604> 野村 -865 12,093 36.14
18．<6857> アドテスト -697 4,835 4.71
19．<4385> メルカリ -691 1,864 6.87
20．<8410> セブン銀 -674 6,137 1.18
21．<5074> テスＨＤ -649 3,220 1.22
22．<8897> ミラースＨＤ -588 1,540 13.72
23．<7013> ＩＨＩ -586 24,047 54.15
24．<6754> アンリツ -561 817 17.46
25．<2914> ＪＴ -545 2,120 14.85
26．<3382> セブン＆アイ -501 3,524 3.29
27．<2413> エムスリー -498 4,592 18.12
28．<3656> ＫＬａｂ -488 14,396 2.69
29．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ -480 4,703 23.89
30．<5032> エニーカラー -476 1,951 12.22
31．<8338> 筑波銀 -461 4,007 7.08
32．<2181> パーソルＨＤ -435 2,422 11.74
33．<5401> 日本製鉄 -433 43,794 19.02
34．<6971> 京セラ -417 914 3.48
35．<5110> 住友ゴ -414 1,165 27.35
36．<547A> ムニノバＨＤ -407 16,587 206.31
37．<8766> 東京海上 -391 2,656 21.01
38．<2502> アサヒ -387 3,614 72.58
39．<7011> 三菱重 -378 27,414 26.18
40．<9509> 北海電 -364 7,105 2.28
41．<6619> ＷＳＣＯＰＥ -364 4,674 5.46
42．<9433> ＫＤＤＩ -352 720 0.81
43．<4901> 富士フイルム -347 1,908 26.92
44．<4022> ラサ工 -347 1,056 5.84
45．<6525> コクサイエレ -338 1,126 2.17
46．<5991> ニッパツ -331 862 24.21
47．<8524> 北洋銀 -328 3,443 43.04
48．<4980> デクセリ -324 1,550 15.80
49．<3038> 神戸物産 -321 2,254 15.52
50．<9602> 東宝 -317 1,879 12.66
株探ニュース
※6月12日信用買い残の6月5日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1556銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ -32,143 191,673 26.73
２．<8729> ソニーＦＧ -11,942 112,707 14.65
３．<9501> 東電ＨＤ -7,854 84,938 58.11
４．<9434> ＳＢ -4,798 35,455 10.86
５．<3697> ＳＨＩＦＴ -4,036 12,064 4.63
６．<3923> ラクス -2,369 1,790 10.36
７．<5016> ＪＸ金属 -2,258 20,171 15.38
８．<285A> キオクシア -2,034 11,427 15.76
９．<9005> 東急 -1,409 3,627 38.43
10．<7868> 広済堂ＨＤ -1,344 13,808 38.90
11．<8316> 三井住友ＦＧ -1,166 9,531 12.19
12．<6479> ミネベア -1,095 1,727 11.60
13．<4902> コニカミノル -961 1,753 12.37
14．<4568> 第一三共 -937 7,406 57.37
15．<7012> 川重 -923 16,057 15.74
16．<8303> ＳＢＩ新生銀 -865 14,118 94.25
17．<8604> 野村 -865 12,093 36.14
18．<6857> アドテスト -697 4,835 4.71
19．<4385> メルカリ -691 1,864 6.87
20．<8410> セブン銀 -674 6,137 1.18
21．<5074> テスＨＤ -649 3,220 1.22
22．<8897> ミラースＨＤ -588 1,540 13.72
23．<7013> ＩＨＩ -586 24,047 54.15
24．<6754> アンリツ -561 817 17.46
25．<2914> ＪＴ -545 2,120 14.85
26．<3382> セブン＆アイ -501 3,524 3.29
27．<2413> エムスリー -498 4,592 18.12
28．<3656> ＫＬａｂ -488 14,396 2.69
29．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ -480 4,703 23.89
30．<5032> エニーカラー -476 1,951 12.22
31．<8338> 筑波銀 -461 4,007 7.08
32．<2181> パーソルＨＤ -435 2,422 11.74
33．<5401> 日本製鉄 -433 43,794 19.02
34．<6971> 京セラ -417 914 3.48
35．<5110> 住友ゴ -414 1,165 27.35
36．<547A> ムニノバＨＤ -407 16,587 206.31
37．<8766> 東京海上 -391 2,656 21.01
38．<2502> アサヒ -387 3,614 72.58
39．<7011> 三菱重 -378 27,414 26.18
40．<9509> 北海電 -364 7,105 2.28
41．<6619> ＷＳＣＯＰＥ -364 4,674 5.46
42．<9433> ＫＤＤＩ -352 720 0.81
43．<4901> 富士フイルム -347 1,908 26.92
44．<4022> ラサ工 -347 1,056 5.84
45．<6525> コクサイエレ -338 1,126 2.17
46．<5991> ニッパツ -331 862 24.21
47．<8524> 北洋銀 -328 3,443 43.04
48．<4980> デクセリ -324 1,550 15.80
49．<3038> 神戸物産 -321 2,254 15.52
50．<9602> 東宝 -317 1,879 12.66
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