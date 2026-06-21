　●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

　　※6月12日信用買い残の6月5日信用買い残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1556銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 　　　　　-32,143　　191,673　　 26.73
２．<8729> ソニーＦＧ 　　　-11,942　　112,707　　 14.65
３．<9501> 東電ＨＤ 　　 　　-7,854　　 84,938　　 58.11
４．<9434> ＳＢ 　　　　 　　-4,798　　 35,455　　 10.86
５．<3697> ＳＨＩＦＴ 　 　　-4,036　　 12,064　　　4.63
６．<3923> ラクス 　　　 　　-2,369　　　1,790　　 10.36
７．<5016> ＪＸ金属 　　 　　-2,258　　 20,171　　 15.38
８．<285A> キオクシア 　 　　-2,034　　 11,427　　 15.76
９．<9005> 東急 　　　　 　　-1,409　　　3,627　　 38.43
10．<7868> 広済堂ＨＤ 　 　　-1,344　　 13,808　　 38.90
11．<8316> 三井住友ＦＧ　　　-1,166　　　9,531　　 12.19
12．<6479> ミネベア 　　 　　-1,095　　　1,727　　 11.60
13．<4902> コニカミノル　　　　-961　　　1,753　　 12.37
14．<4568> 第一三共 　　 　　　-937　　　7,406　　 57.37
15．<7012> 川重 　　　　 　　　-923　　 16,057　　 15.74
16．<8303> ＳＢＩ新生銀　　　　-865　　 14,118　　 94.25
17．<8604> 野村 　　　　 　　　-865　　 12,093　　 36.14
18．<6857> アドテスト 　 　　　-697　　　4,835　　　4.71
19．<4385> メルカリ 　　 　　　-691　　　1,864　　　6.87
20．<8410> セブン銀 　　 　　　-674　　　6,137　　　1.18
21．<5074> テスＨＤ 　　 　　　-649　　　3,220　　　1.22
22．<8897> ミラースＨＤ　　　　-588　　　1,540　　 13.72
23．<7013> ＩＨＩ 　　　 　　　-586　　 24,047　　 54.15
24．<6754> アンリツ 　　 　　　-561　　　　817　　 17.46
25．<2914> ＪＴ 　　　　 　　　-545　　　2,120　　 14.85
26．<3382> セブン＆アイ　　　　-501　　　3,524　　　3.29
27．<2413> エムスリー 　 　　　-498　　　4,592　　 18.12
28．<3656> ＫＬａｂ 　　 　　　-488　　 14,396　　　2.69
29．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 　 　　　-480　　　4,703　　 23.89
30．<5032> エニーカラー　　　　-476　　　1,951　　 12.22
31．<8338> 筑波銀 　　　 　　　-461　　　4,007　　　7.08
32．<2181> パーソルＨＤ　　　　-435　　　2,422　　 11.74
33．<5401> 日本製鉄 　　 　　　-433　　 43,794　　 19.02
34．<6971> 京セラ 　　　 　　　-417　　　　914　　　3.48
35．<5110> 住友ゴ 　　　 　　　-414　　　1,165　　 27.35
36．<547A> ムニノバＨＤ　　　　-407　　 16,587　　206.31
37．<8766> 東京海上 　　 　　　-391　　　2,656　　 21.01
38．<2502> アサヒ 　　　 　　　-387　　　3,614　　 72.58
39．<7011> 三菱重 　　　 　　　-378　　 27,414　　 26.18
40．<9509> 北海電 　　　 　　　-364　　　7,105　　　2.28
41．<6619> ＷＳＣＯＰＥ　　　　-364　　　4,674　　　5.46
42．<9433> ＫＤＤＩ 　　 　　　-352　　　　720　　　0.81
43．<4901> 富士フイルム　　　　-347　　　1,908　　 26.92
44．<4022> ラサ工 　　　 　　　-347　　　1,056　　　5.84
45．<6525> コクサイエレ　　　　-338　　　1,126　　　2.17
46．<5991> ニッパツ 　　 　　　-331　　　　862　　 24.21
47．<8524> 北洋銀 　　　 　　　-328　　　3,443　　 43.04
48．<4980> デクセリ 　　 　　　-324　　　1,550　　 15.80
49．<3038> 神戸物産 　　 　　　-321　　　2,254　　 15.52
50．<9602> 東宝 　　　　 　　　-317　　　1,879　　 12.66

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