イランの軍事当局は、イスラエルによるレバノンへの攻撃を理由に「ホルムズ海峡を封鎖する」と発表しました。一方、パキスタン政府は、アメリカとイランによる協議が21日にスイスで行われると明らかにしました。

イランの軍事当局は20日、「ホルムズ海峡を封鎖する」とする声明を発表しました。

アメリカと交わした覚書のレバノンを含むすべての戦線で戦闘を終結させるとした条項にアメリカが違反しているためとしたほか、イスラエルが停戦合意に違反し、レバノン南部への攻撃を続け、撤退しないことへの対応だとしています。

イスラエルとレバノンの親イラン組織ヒズボラは19日に停戦で合意しましたが、戦闘は続いていて、中東メディア「アルジャジーラ」によりますと、20日もイスラエル軍の攻撃によりレバノン各地で少なくとも32人が死亡したということです。

こうした中、仲介国パキスタンの首相府は、アメリカとイランの覚書に基づく協議が21日にスイスで行われると発表しました。

パキスタンのシャリフ首相とムニール陸軍元帥が仲介役として参加するためスイスに向け出発したということです。

アメリカの代表団を率いるバンス副大統領は先ほど、スイスに向け出発。

アメリカ バンス副大統領

「核問題やレバノンでの停戦問題について前進できることを期待している」

ウィットコフ特使らはすでにスイスに到着しているということです。

また、イランの国営メディアは、ガリバフ国会議長やアラグチ外相らの代表団がスイスに到着したと報じました。