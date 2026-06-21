「仕事のキャパが10倍になった」

「悩む時間が圧倒的に減った」

そんな感想が届いているのが、木下勝寿氏のベストセラー『時間最短化、成果最大化の法則』『「悩まない人」の考え方』『売上最小化、利益最大化の法則』『チームX』の4部作だ。

なかでも「【ピッパの法則】が使える！」という感動の声とともに、ニトリ似鳥会長や食べチョク秋元代表から「ビジネスパーソンが一番読むべき一冊」と絶賛されているのが、『時間最短化、成果最大化の法則』だ。今回はライターの樺山美夏氏に、読者にすぐ役立つ視点から本書を鋭く読み解いてもらおう。（構成／ダイヤモンド社・寺田庸二）

仕事が遅い人と速い人、決定的な違いとは？

こんな経験はないだろうか。

打ち合わせ中に疑問が浮かんでも「後で調べよう」とメモだけして流す。

受け取ったメールも「ちゃんと確認してから返信しよう」と未読フォルダに残す。

企画書の修正も「時間をとってじっくり直そう」と翌日に回す。

どれも、手を抜いているわけではない。

むしろ、「ちゃんと準備してから取りかかりたい」という誠実さからくる行動だ。

ところが、そういうタイプほど仕事が溜まりやすい。

上司や同僚からは、

「あの件、どうなった？」

「レスよろしく」

「○×の案件を早めにお願いします」

などと言われる。

取引先からも

「早めにお願いします」

とプッシュされる。



仕事が遅い人と速い人を比べると、実業務そのものにかける時間はほぼ変わらない。

決定的に違うのは、実業務に「着手するまでの時間」だと著者は言う。

本書ではその無駄な時間を「アイドルタイム」と呼び、両者の違いを次のように指摘している。

仕事が遅い人の特徴

仕事が遅い人は、「後でじっくり考える」ことを前提に打合せをしている。

たとえば、こんな感じだ。



1 打合せで一方的に情報を聞く。わからないものは後で考える。「後で考える」つもりなのでその場で確認や質問をしない



2 そのとき得た情報をもとに「どうするか」をじっくり考える



3 「どうしていいかわからない」ので先輩や同僚に意見を聞く



4 先輩や同僚は意見をくれるが確証がない。その人たちは会議に参加していないので正確な情報がないから



5 確証がないまま企画を立てる



6 確証がないので企画の精度も低い



また、仕事が遅い人は、打合せ直後に実業務に着手しないので、いざやろうとしたときに「思い出す」のに時間がかかる。記憶も不鮮明なので仕事の精度が低くなる。

仕事が速い人の特徴

一方、仕事が速い人は本書で紹介した「ピッパの法則」のように、打合せが終わった直後に実務に着手する前提で打合せをしている。



1 打合せ段階で、すべて明確になるまで詰める。「認識の齟齬がないか」「これはこれで合っているか」など、わからないものはわかるまでその場で確認。打合せ終了時に不明点がない



2 何をどうすればいいかわかっているので、打合せ直後に実業務に着手し完成。確認済情報が多いので精度も高い



仕事が速い人は、打合せ直後に着手するのでアイドルタイムがなく、記憶が鮮明なので仕事の精度も高くなる。

――『時間最短化、成果最大化の法則』より

これは能力の話ではなく、習慣や思考のクセの問題なのだ。

食事をするとき、一番好きなものを先に食べるか、後でゆっくり食べるか。

約束の時間より余裕を持って早めに着くか、ギリギリかもしくは遅刻するか。

どちらも後者が、「後で考える」タイプだろう。

心当たりがある人は、本書がその思考を変換するきっかけになるはずだ。

（本書は『時間最短化、成果最大化の法則』に関する特別投稿です）