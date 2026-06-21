＜いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ＞

メジャーデビュー2ndシングル「デコ！」好評発売中のいぎなり東北産。「いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ」第5回のテーマは「私のルーツ、東北のあの場所」に決定！ メンバーに今の自分を形作った東北の思い出の場所をたどってもらい、エピソードをつづってもらいます。

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こんにちは♪ いぎなり東北産の吉瀬真珠です。6月ですね♪ 6月ということは♪ しんじゅちゃんのお誕生日月です♪ 6月22日が私のお誕生日なのですが、こうしてタイムリーに日刊スポーツさんのコラムを書くことができてとってもうれしんじゅです！

今年の目標は、「ちゃんとする」です。最近、いろいろやらかしんじゅなことがあり、ママからはついに追跡機能付きのキーホルダーをいただきました…ありがとうございます…。ということで、今年のしんじゅちゃんは、ちゃんとしたしんじゅちゃんになります！ 今年も皆産と、たのしんじゅな1年を過ごせますように☆ どうぞよろしくお願いいたします！

さて、今回のコラムのテーマは「私のルーツ、東北のあの場所」です！ 今の私を形作ったのは、アイドル活動を始める前からずっと育ってきた「自宅」だと思います。私は幼少期の頃から自分で作詞、作曲をし、歌って踊る姿をタブレットで自撮りしていました。ママにはよくお披露目をしていたのですが、ママが「天才！」とたくさん褒めてくれたおかげで、今もその頃の思い出とともに自信を持って活動ができている気がします☆ 昔はあんなにも作詞、作曲活動に励んでいたのですが、今はもう4曲ぐらいしか覚えていません…かなしんじゅ。妹にも付き合ってもらい、私の曲を一緒に歌って踊っていました☆ あの頃のアイドルごっこが、今も役に立っているのかも…♪ 褒めてくれたママと付き合ってくれた妹と、それを見守っていてくれたお父さんと、そして日々応援してくださるみなさまに感謝です☆ いつもありがとう☆ それではしんじゅちゃんのお誕生日、いっぱいのお祝いお待ちしております♪【吉瀬真珠】

◆吉瀬真珠（きちせ・しんじゅ）2003年（平15）6月22日生まれ、22歳の仙台産。漫画やアニメを愛し、三井寿に憧れを抱く。愛称は「じゅっち」。メンバーカラーは緑。

◆いぎなり東北産 メンバー全員が東北出身の女性アイドルグループ。15年に結成し、東北を盛り上げるべく東北を拠点に活動。3月18日にメジャー2ndシングル「デコ！」がリリース。5月22日、1st写真集「MADE IN TOHOKU」発売。