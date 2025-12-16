モデルで俳優のUTA（28）が20日に放送されたTBS「世界くらべてみたら」（後6・51）に出演。祖父の内田裕也さんとの思い出を振り返った。

内田裕也さんと樹木希林さんの孫であり、父に本木雅弘、母に内田也哉子を持つという日本芸能界屈指のロイヤルファミリーに育ったUTA。スタジオに家族写真が映し出されると「すごい写真ですよ」「次の日曜劇場みたい」と、その圧倒的なオーラに驚嘆の声が上がった。

MCの上白石萌音から「自分の家族がちょっとすごいんじゃないか…って、どれくらいで気付くんですか?」と尋ねられたUTAは「すごいというか…不思議な家族だなっていうのは…」と、周囲とは違うことを薄々感じていたという。

続けて「祖母とか、裕也もそうなんですけど」と口にすると、「裕也!?」と祖父を呼び捨てにしたことに出演者たちは仰天。アンタッチャブル・山崎弘也も「内田裕也さんを“裕也”って呼んでた?!」と衝撃を受けた。

祖父を呼び捨てにした理由について「内田家では“おじいちゃん”とか“じいじ”じゃなくて“裕也”」と家のルールだったと明かした。また、「学校とかに裕也が来ると、ちょっと恥ずかしい…」と授業参観に来ていたことを振り返った。学校行事には祖父だけでなく「家族全員来る」と告白してスタジオは騒然とした。