Kis-My-Ft2のアリーナツアー＜Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2026 fan IS ・・・・・・＞が本日、北海道立総合体育センター（北海きたえーる）にて初日を迎えた。

ライブのMC内で、7月5日(日) 夜10時15分放送スタートの玉森裕太主演ドラマ『マイ・フィクション』主題歌にKis-My-Ft2の新曲「My Affection」が決定したことがメンバーより告げられ、会場が歓喜の声に包まれた。

「My Affection」は、「誰かを想う」優しくてあたたかい感情を、デビュー15周年を迎えるKis-My-Ft2がストレートに届けるハートウォーミングな楽曲。6月29日 (月) 0時より、各音楽配信サービスにてデジタルリリースとなる。また、二階堂高嗣監修の新曲「King King」も本日デジタルリリースとなった。

■＜Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2026 fan IS ･･････＞

2026年

6/20(土)開演18:30 [北海道] 北海道立総合体育センター(北海きたえーる)

6/21(日)開演13:00／開演18:30 [北海道] 北海道立総合体育センター(北海きたえーる)

6/27(土)開演18:30 [宮城] セキスイハイムスーパーアリーナ

6/28(日)開演13:00／開演18:30 [宮城] セキスイハイムスーパーアリーナ

7/4(土)開演13:00／開演18:30 [福岡] マリンメッセ福岡A館

7/5(日)開演14:00 [福岡] マリンメッセ福岡A館

8/3(月)開演18:30 [大阪] 大阪城ホール

8/4(火)開演13:00／開演18:30 [大阪] 大阪城ホール

8/10(月)開演13:00／開演18:30 [神奈川] 横浜アリーナ

8/11(火･祝)14:00 [神奈川] 横浜アリーナ

8/22(土)開演13:00／開演18:30 [静岡] エコパアリーナ

8/23(日)開演14:00 [静岡] エコパアリーナ

9/4(金)開演18:30 [千葉] ららアリーナ 東京ベイ

9/5(土)開演13:00／開演18:30 [千葉] ららアリーナ 東京ベイ

9/6(日)開演14:00 [千葉] ららアリーナ 東京ベイ

9/12(土)開演13:00／開演18:30 [広島] 広島グリーンアリーナ

9/13(日)開演14:00 [広島] 広島グリーンアリーナ

9/19(土)開演13:00／開演18:30 [新潟] 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター

9/20(日)開演14:00 [新潟] 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 詳細はこちらよりご確認ください。

https://starto.jp/s/p/live/10433?artist=17