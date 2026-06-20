「家中これ1本」は本当？ 「ウタマロ」「重曹」「アルカリ電解水」など、“6クリーナー”徹底比較
SNSやメディアで「これ1本あれば家中の掃除が完結する」というキャッチコピーをよく目にします。確かに、ウタマロクリーナーや重曹などは非常に汎用性が高く、優秀なアイテムです。
しかし、「これ1本で大丈夫」という言葉には注意が必要です。なぜなら、汚れには「性質」があり、それを落とすための洗剤にも「液性（pH値）」があるからです。掃除の基本は、汚れと反対の性質を持つ洗剤をぶつけて、化学反応（中和作用）で落とすこと。相性が合っていなければ、いくら時間をかけてこすっても汚れは落ちません。それどころか、素材を傷めてしまうリスクすらあります。
そこで今回は、SNSで人気の洗浄剤をpH値の視点からご紹介します。
肌への刺激が極めて少なく、日常的な軽い油汚れやホコリ、手あかなどにはこれ1本で十分対応できます。しかし、pH値による「中和・分解力」がないため、時間が経過してカチカチに酸化した頑固な油汚れや、水回りに蓄積した水あかを落とすにはパワー不足です。
得意分野は、もちろん「アルカリ性の汚れ」を中和して落とすこと。具体的には、シンクや鏡に白くこびりつく水あか、電気ケトルの中のガリガリしたカルシウム汚れ、そしてトイレの尿石やアンモニア臭です。これらはアルカリ性の洗剤をいくら使っても絶対に落ちませんが、クエン酸を吹きかけると面白いほどするりと溶けていきます。
塩素系の製品（漂白剤など）と混ぜると有害なガスが発生して大変危険なほか、大理石を溶かしたり、鉄をサビさせたりする性質があるため、使用場所には注意が必要です。
重曹の真価は、その「水に溶けにくい粒子」にあります。水と混ぜてペースト状にすることで、クレンザーのような研磨剤として働き、焦げついた鍋やコンロ周りのこびりつきを優しく削り落とすのに最適です。また、ゴミ箱や靴箱の酸性臭を吸着して消臭する効果も高くなっています。
弱点は、油汚れをサラサラに溶かすスピードは遅いこと。そして、しっかり拭き取らないと乾燥した後に白い粉が残ってしまう点です。
水に非常に溶けやすいため、スプレーボトルに入れて常備しておくのに最適です。キッチンのベトベトした油汚れ、ドアノブやスイッチ周りの手あか、洗濯物の襟袖に付着した皮脂汚れなど、酸性のベタつく汚れを素早く分解します。
ただし、重曹のような「研磨作用」はほぼありません。また、アルカリ性が強くなる分、アルミ素材や畳、天然木に使うと変色させる恐れがあり、手肌の脂分も奪いやすいため肌の弱い人は手袋が必要です。
この数値は一般的な洗剤の域を超え、強力な化学の力を持っています。油汚れを瞬時に石けん化して溶かし、さらに高い除菌効果も発揮します。成分のほとんどが「水」であるため、洗剤成分（界面活性剤）を残したくない冷蔵庫の中や電子レンジの内側、赤ちゃんのオモチャなどの掃除に非常に適しています。
「水だから安心」と思われがちですが、pH12以上となると皮膚のタンパク質を即座に溶かすため、素手での使用は厳禁です。アルミを腐食させたり、家具の塗装やコーティングをはがしたりする危険性もあるため、何にでも吹きかけるのはNGです。
お湯に溶かすことでpH10.5前後になり、アルカリの力で汚れを緩めつつ、強力な酸素の泡を発生させます。得意なのは、ふきんやまな板の除菌・漂白、洗濯槽の裏側のカビ取り、排水口のヌメり除去です。物理的に手が届かないすき間の汚れを泡の力でかき出してくれます。
しかし、これは日常の棚拭きや窓拭きに使うには全く不向きです。また、ウールやシルク、金属などのデリケートな素材には使えません。
汚れの性質を見極め、それに最適なpH値の洗剤をぶつけることこそが掃除のコツです。だからこそ、特性の異なるこれら6つを適材適所で使い分けることには、確固たる理論的根拠があるのです。SNSの「これ1本」という極端な情報に惑わされず、目の前の汚れが何であるかを見極めることこそが、家事をラクにする一番の近道ですよ。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)
しかし、「これ1本で大丈夫」という言葉には注意が必要です。なぜなら、汚れには「性質」があり、それを落とすための洗剤にも「液性（pH値）」があるからです。掃除の基本は、汚れと反対の性質を持つ洗剤をぶつけて、化学反応（中和作用）で落とすこと。相性が合っていなければ、いくら時間をかけてこすっても汚れは落ちません。それどころか、素材を傷めてしまうリスクすらあります。
1. ウタマロクリーナー：pH7前後（中性）の「万能選手」まず、「1本でOK」といわれがちなのがウタマロクリーナーです。この最大の特徴は、pHがほぼ7の「中性」であること。中性洗剤は、酸性でもアルカリ性でもないため、化学反応によって汚れを分解する力はほとんどありません。その代わり、主成分である界面活性剤が汚れを包み込み、引きはがすという物理的なアプローチをとります。
肌への刺激が極めて少なく、日常的な軽い油汚れやホコリ、手あかなどにはこれ1本で十分対応できます。しかし、pH値による「中和・分解力」がないため、時間が経過してカチカチに酸化した頑固な油汚れや、水回りに蓄積した水あかを落とすにはパワー不足です。
2. クエン酸：pH2〜3前後（酸性）の「水回り特化剤」クエン酸は、pH2〜3前後の「酸性」に位置します。今回紹介する6つの洗剤の中で、唯一の酸性アイテムです。
得意分野は、もちろん「アルカリ性の汚れ」を中和して落とすこと。具体的には、シンクや鏡に白くこびりつく水あか、電気ケトルの中のガリガリしたカルシウム汚れ、そしてトイレの尿石やアンモニア臭です。これらはアルカリ性の洗剤をいくら使っても絶対に落ちませんが、クエン酸を吹きかけると面白いほどするりと溶けていきます。
塩素系の製品（漂白剤など）と混ぜると有害なガスが発生して大変危険なほか、大理石を溶かしたり、鉄をサビさせたりする性質があるため、使用場所には注意が必要です。
3. 重曹：pH8.2前後（弱アルカリ性）の「研磨・消臭素材」ナチュラルクリーニングの代表格である重曹は、pH8.2程度の非常に弱いアルカリ性を持っています。私たちの生活における汚れの多く（皮脂、油、食べこぼし）は「酸性」であるため、重曹はこれらを穏やかに中和することができます。しかし、pH値が低いため中和する力自体はそれほど強くありません。
重曹の真価は、その「水に溶けにくい粒子」にあります。水と混ぜてペースト状にすることで、クレンザーのような研磨剤として働き、焦げついた鍋やコンロ周りのこびりつきを優しく削り落とすのに最適です。また、ゴミ箱や靴箱の酸性臭を吸着して消臭する効果も高くなっています。
弱点は、油汚れをサラサラに溶かすスピードは遅いこと。そして、しっかり拭き取らないと乾燥した後に白い粉が残ってしまう点です。
4. セスキ炭酸ソーダ：pH9.8前後（弱アルカリ性）の「油汚れハンター」セスキ炭酸ソーダのpHは約9.8。重曹と同じ弱アルカリ性のカテゴリですが、pHが1以上違うだけで、油を溶かす力は重曹の約10倍ともいわれます。
水に非常に溶けやすいため、スプレーボトルに入れて常備しておくのに最適です。キッチンのベトベトした油汚れ、ドアノブやスイッチ周りの手あか、洗濯物の襟袖に付着した皮脂汚れなど、酸性のベタつく汚れを素早く分解します。
ただし、重曹のような「研磨作用」はほぼありません。また、アルカリ性が強くなる分、アルミ素材や畳、天然木に使うと変色させる恐れがあり、手肌の脂分も奪いやすいため肌の弱い人は手袋が必要です。
5. アルカリ電解水：pH12〜13以上（強アルカリ性）の「力技スプレー」アルカリ電解水は、水を電気分解してアルカリ性を極限まで高めたもので、pH12〜13を超える「強アルカリ性」です。
この数値は一般的な洗剤の域を超え、強力な化学の力を持っています。油汚れを瞬時に石けん化して溶かし、さらに高い除菌効果も発揮します。成分のほとんどが「水」であるため、洗剤成分（界面活性剤）を残したくない冷蔵庫の中や電子レンジの内側、赤ちゃんのオモチャなどの掃除に非常に適しています。
「水だから安心」と思われがちですが、pH12以上となると皮膚のタンパク質を即座に溶かすため、素手での使用は厳禁です。アルミを腐食させたり、家具の塗装やコーティングをはがしたりする危険性もあるため、何にでも吹きかけるのはNGです。
6. 過炭酸ナトリウム：pH10〜11前後（弱〜強アルカリ性）の「除菌・漂白の切り札」いわゆる「オキシ漬け」で知られる酸素系漂白剤です。これまでの5つが「汚れをはがす・溶かす」のに対し、過炭酸ナトリウムは「酸化させて破壊する」という全く別の働きをします。
お湯に溶かすことでpH10.5前後になり、アルカリの力で汚れを緩めつつ、強力な酸素の泡を発生させます。得意なのは、ふきんやまな板の除菌・漂白、洗濯槽の裏側のカビ取り、排水口のヌメり除去です。物理的に手が届かないすき間の汚れを泡の力でかき出してくれます。
しかし、これは日常の棚拭きや窓拭きに使うには全く不向きです。また、ウールやシルク、金属などのデリケートな素材には使えません。
それぞれの性質によって落とせる汚れが異なる
汚れの性質を見極め、それに最適なpH値の洗剤をぶつけることこそが掃除のコツです。だからこそ、特性の異なるこれら6つを適材適所で使い分けることには、確固たる理論的根拠があるのです。SNSの「これ1本」という極端な情報に惑わされず、目の前の汚れが何であるかを見極めることこそが、家事をラクにする一番の近道ですよ。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)