「悪ノリが過ぎるよこれ」アイドルグループ、アルミホイル帽子姿に賛否「不快に感じる人がいるのは分かる」
5人組ガールズグループ・f5veの公式X（旧Twitter）は6月18日、投稿を更新。アルミホイルの帽子をかぶった5人の写真セットを公開し、賛否両論の声が上がっています。
【写真】f5veがアルミホイルの帽子をかぶったショット
コメントや引用リポストでは、主に海外のファンから「UFOで私を癒してくれてありがとう」「みんな、放置されたハムスターの群れみたいな目してるね」「待って、ジョークわかった！いいね！」「ufoパフォーマンスもっと観たいな みんな超かわいい」といった声が寄せられています。
一方で「悪ノリが過ぎるよこれ」「バカにしてるだろこれ」「不快に感じる人がいるのは分かる」「ネタにすんのは違くないか」「この音楽性でこんな事やってんのありえんしょーもなさ」など、厳しい声も見られました。
(文:多町野 望)
【写真】f5veがアルミホイルの帽子をかぶったショット
投稿に賛否の声同アカウントは「f5veG」とつづり、1枚の写真を投稿。角がついたような形のアルミホイルの帽子を、5人全員がかぶったショットです。皆、無表情でカメラを見つめています。
コメントや引用リポストでは、主に海外のファンから「UFOで私を癒してくれてありがとう」「みんな、放置されたハムスターの群れみたいな目してるね」「待って、ジョークわかった！いいね！」「ufoパフォーマンスもっと観たいな みんな超かわいい」といった声が寄せられています。
「ここは本当に厳しいです」続けて「check the English quotes vs the Japanese quotes it’s really strict here（英語の引用符と日本語の引用符をチェックしてください、ここは本当に厳しいです）」と、投稿した同アカウント。アルミホイル帽子姿に対しての日本と海外での反応の違いを物語っています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)