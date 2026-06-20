【ワシントン＝池田慶太、エルサレム＝福島利之】イスラエルとレバノンの親イラン勢力ヒズボラは１９日、停戦合意した。

米当局者が本紙に明らかにした。レバノンでの戦闘停止は、米国とイランの最終合意に向けた協議の条件となっていた。ただ、イスラエル軍は２０日もレバノン南部への攻撃を続けており、協議に影響を与える可能性がある。

米当局者によると、停戦は現地時間の１９日午後４時頃に発効した。トランプ米大統領は１９日、米ＮＢＣニュースに対し、イスラエルに停戦を働きかけたことを明かし、「前向きなことだ」と歓迎した。

レバノン救急当局によると、イスラエル軍は停戦発効後もレバノン南部の各地を空爆し、バリーシュ村で計１６人が死亡した。イスラエル軍は２０日、ヒズボラから発射体５０発以上の攻撃があったとし、「停戦合意違反だ」との声明を出した。

ヒズボラの指導者ナイム・カセム師も１９日の声明で「イスラエルは我々の土地から追い出されるだろう」とイスラエルを挑発した。

一方で、米ニュースサイトのアクシオスによると、米国の中東担当特使スティーブン・ウィトコフ氏がイランとの協議のためにスイスへ出発した。１９日に予定されていた協議が再調整されたかは不明だ。トランプ氏の娘婿ジャレッド・クシュナー氏や仲介役のカタール首相は現地入りしているという。